Przełom w sprawie zaginionej na Majorce Anny Wilskiej Fot. Shutterstock.com / 4kclips

33-letnia Anna Wilska zaginęła na Majorce w połowie kwietnia. Okoliczności jej zniknięcia były niepokojące, a w śledztwie brakowało świadków i kluczowych dowodów. Teraz jednak nastąpił ogromny przełom w sprawie, ponieważ Polka skontaktowała się ze swoją rodziną. To jednak nie kończy działań policji.

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Anna Wilska pochodzi z miejscowości Ostrowite Prymasowskie niedaleko Gniezna. Przez dziesięć lat mieszkała w Hamburgu, a w listopadzie 2025 roku zdecydowała się na przeprowadzkę na Majorkę. W kwietniu kontakt z kobietą nagle się jednak urwał.

Zaniepokojona rodzina natychmiast zaapelowała o pomoc w poszukiwaniach, a w śledztwo włączyły się służby zarówno z Polski, jak i z Hiszpanii. Jak informuje "Fakt", w sprawie nastąpił właśnie ogromny przełom, ponieważ Anna skontaktowała się ze swoją siostrą. Nie oznacza to jednak oficjalnego końca poszukiwań.

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Anna Wilska skontaktowała się z rodziną. "Nie mamy pewności, że wszystko jest ok"

Dziennikarze "Faktu" dotarli do siostry zaginionej Polki, Karoliny, która przekazała szczegóły tej niespodziewanej rozmowy. Z jej relacji wynika, że choć kontakt udało się nawiązać, sytuacja wciąż budzi obawy. – Nie mamy pewności, że wszystko jest ok. Ania zadzwoniła z hiszpańskiego numeru. Szybko musiała kończyć, bo się telefon rozładowywał. Ta rozmowa trwała pięć minut – mówiła "Faktowi" siostra Anny.

Jak informuje "Fakt", zaginiona miała wspomnieć, że raz w tygodniu chodziła na komisariat policji z zapytaniem, czy odnaleziono jej skradziony telefon i dokumenty. Przekazała również bliskim, że obecnie mieszka w hostelu. Siostra 33-latki podkreśliła jednak, że podczas tej krótkiej wymiany zdań Anna wydawała się zmieszana.

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Te przełomowe informacje potwierdził oficjalnie w rozmowie z "Faktem" asp. Krzysztof Socha z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Zaznaczył on jednak wyraźnie, że nawiązanie kontaktu absolutnie nie kończy akcji służb. – Faktycznie skontaktowała się z rodziną, ale wciąż nie znamy jej miejsca pobytu, dlatego zarówno my, jak i policja hiszpańska, cały czas prowadzimy poszukiwania, ponieważ nie wiemy, czy jest bezpieczna – przekazał dziennikarzom funkcjonariusz.

Tajemnicza kradzież i utracony monitoring. Historia poszukiwań Anny

Anna Wilska od kilku miesięcy układała sobie życie na hiszpańskiej wyspie, jednak od połowy kwietnia wszelki ślad po niej zaginął. Z informacji przekazywanych w mediach przez bliskich wynika, że po raz ostatni rozmawiała bezpośrednio ze swoim bratem 13 kwietnia. Tamta rozmowa zakończyła się nagle i od tego momentu 33-latka nie odezwała się już ze swojego prywatnego numeru telefonu, co natychmiast wzbudziło ogromny niepokój.

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Sytuacja skomplikowała się cztery dni później. 17 kwietnia rodzina otrzymała nietypową wiadomość, która została przesłana przez profil na Instagramie należący do całkowicie obcego mężczyzny. Zaginiona Polka informowała w niej, że padła ofiarą złodziei na plaży, tracąc wszystkie dokumenty oraz środki łączności. Od tamtej pory zapadła absolutna cisza, a zaniepokojeni bliscy oficjalnie zgłosili sprawę na policję.

W toku prowadzonych działań śledczy bezpowrotnie stracili niezwykle ważny dowód. Mowa o zapisie z monitoringu z komisariatu, na którym 33-latka miała osobiście zgłosić kradzież rzeczy. Jak się okazało, materiał wideo został nadpisany po około miesiącu, przez co starsze nagrania – w tym potencjalnie to z momentu jej zgłoszenia – po prostu przepadły.