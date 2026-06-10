Nożyczki, w tle osoba ćwicząca na siłowni.
B2B pod lupą fiskusa. Urzędnicy niespodziewanie zmienili zdanie i zakazują odliczania popularnych benefitów. Fot. Unsplash.com / John Arano

Fiskus nagle zmienił front w sprawie kart na siłownię i pakietów medycznych dla osób na B2B. Nowa linia interpretacyjna jest sprzeczna z dotychczasowymi nawykami firm, a także interpretacjami z zeszłego roku. Zmiany mogą być elementem szerszego planu uregulowania rynku pracy, w tym zwłaszcza sytuacji osób samozatrudnionych.

Reklama.
Elektryczne SUV-y Forda. Już od 929zł netto/mies
REKLAMA

Jak podaje "Rzeczpospolita", skarbówka zmieniła zdanie na temat benefitów dla współpracowników prowadzących własną działalność. Zgodnie z nową linią, karty na siłownię, pakiety medyczne i pakiety ubezpieczeniowe nie powinny być ujęte w kosztach, o ile nie stanowią elementu wynagrodzenia i nie są formalnie zawarte w umowie.

Do tej pory pracodawcy chętnie oferowali benefity "samozatrudnionym pracownikom", a sami uznawali świadczenia za koszt, który ma przyciągnąć specjalistów do firmy, utrzymać ich zaangażowanie, poprawić ich stan zdrowia i ograniczyć nieobecności.

W takiej interpretacji benefity przekładają się na realny zysk firmy, obserwowany we wzroście jakości usług, produktywności i skuteczności rekrutacyjnej. Poprzednie interpretacje skarbówki wspierały zresztą ten pogląd.

W co gra fiskus? Może to sojusz z PIP?

Istnieje szansa, że nowe rozwiązanie jest elementem walki ze "śmieciowym B2B", czyli sytuacją, gdy w ramach tego typu współpracy zatrudniona jest osoba pracująca w ramach standardowego etatu.

Rząd planuje uderzenie w czuły punkt samozatrudnionych już w 2027 roku. Zmiany mogą dotyczyć 4 kluczowych obszarów:

  1. Podwyższenia stawki ryczałtu dla przychodów powyżej 100 000 złotych rocznie do 15 proc. lub utrzymanie niższej stawki, ale zatrudnienie pracownika na pełen etat w ramach UOP.
  2. Utrudnienie wynajmu majątku firmy podmiotom powiązanym, np. w ramach grupy kapitałowej lub rodziny w celu optymalizacji podatkowej.
  3. Utrudnienie omijania podatku dochodowego przy sprzedaży auta z leasingu. Z sześciu miesięcy kwarantanny podatkowej okres ten wydłuży się do trzech lat.
  4. Zmian w uldze podatkowej dotyczącej sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia, od 2027 roku ma ona dotyczyć jednego mieszkania co trzy lata.

Pomimo płaczu w sieci, jaki wywołały zmiany na B2B, w zasadzie ważniejszym elementem walki z optymalizacją podatkową poprzez samozatrudnienie nie są zmiany, które nadchodzą w roku 2027, a te, które już teraz przeszły przez parlament i biurko prezydenta.

B2B oberwie już niedługo. Od 8 lipca samozatrudnieni mogą mieć pod górkę

Duże zmiany dla samozatrudnionych zaczną się już w przyszłym miesiącu wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Przypomnijmy, że Sejm uchwalił ją 11 marca, a dzień później Senat przyjął bez poprawek. Podpis pod reformą PIP złożył też Karol Nawrocki, 2 kwietnia 2026 roku.

Dalsza część artykułu poniżej.

Zobacz także

Czy na PSZOK trzeba płacić? Odpowiedź nie zawsze jest tak oczywista
Od lipca powinni zarabiać co najmniej 8458 zł. Duża podwyżka pensji dla grupy Polaków
Butelki z kaucją celem grup złodziei. Polują na posesjach zwykłych Polaków
Cena truskawek dziwi klientów i rolników. Ktoś zaciera ręce, inni je załamują
Żebranie znów ma być w Polsce legalne. KO, PiS i Razem idą tu pod ramię
Podatek od kaucji za butelki i puszki. Rząd plącze się w sprzecznych wersjach

Nowelizacja ustawy o PIP zakłada między innymi usprawnienie namierzania fałszywych B2B i innych umów cywilnoprawnych:

  • Przyznanie PIP prawa do zmiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę w drodze szybkiej decyzji administracyjnej.
  • Przyznanie inspektorowi prawa do samodzielnego stwierdzenia, czy i jaki stosunek pracy występuje, bez konieczności kierowania sprawy do sądu.
  • Usprawnienia wymiany informacji pomiędzy ZUS, PIP i KAS, w celu zwiększenia skuteczności egzekwowania prawa przez PIP i umożliwieniu organowi prowadzenia zdalnych kontroli.

    • Trudno określić, czy występowanie regularnych benefitów takich jak karta multisport i prywatna opieka medyczna będzie brane pod uwagę przy kontrolach umów. Wydaje się jednak, że czas wprowadzania reform i zmiany stanowiska fiskusa stanowią element spójnej rewolucji na rynku pracy, a nie przypadku.