Myśliwiec F-16 zaliczył groźny wypadek podczas awaryjnego lądowania. Służby natychmiast zamknęły jedyny pas startowy. naTemat.pl

Podczas czwartkowego lotu szkoleniowego grecki myśliwiec F-16 z powodu awarii musiał lądować awaryjnie na Zakintos. Po przyziemieniu doszło do pożaru maszyny. Incydent spowodował wstrzymanie pracy lotniska.

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Jak poinformował portal fly4free.pl, w Grecji na Zakintos w czwartek 9 lipca doszło do groźnego wypadku w trakcie awaryjnego lądowania myśliwca F-16. Port lotniczy na Zakintos obsługuje tylko jeden pas, więc w praktyce awaria doprowadziła do natychmiastowego wstrzymania wszelkich operacji.

Według profilu Breaking Aviation News & Videos pilot jest w dobrym stanie zdrowia, a myśliwiec wystartował z portu lotniczego Araksos.

Jak wynika z informacji podanych na flightradar24.com, ostatni samolot na Zakintos wylądował o godzinie 13:42. Wszystkie późniejsze loty zostały odwołane lub przekierowane. Wśród lotnisk, na które przekierowywane są samoloty docelowo lądujące na Zakintos są:

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Port lotniczy w Atenach, port lotniczy na Korfu, port lotniczy w Salonikach.

W tej chwili przekierowane zostały loty z:

Kluż-Napoki (Rumunia), Londynu (Wielka Brytania), Birmingham (Wielka Brytania), Mediolanu (Włochy), Budapesztu (Węgry).

Natomiast jeśli chodzi o loty odwołane, mowa tu o:

Locie o 16:35 z Neapolu, locie o 17:30 z Dussledorfu, locie o 19:06 z Aten.

Zakintos to popularny kierunek wakacyjny, również wśród Polaków. Trzecia co do wielkości wyspa w archipelagu Wysp Jońskich oferuje piękne krajobrazy, turkusową i przerzystą wodę, a na jej terenie znajduje się kilka imprezowych kurortów.

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