Podczas czwartkowego lotu szkoleniowego grecki myśliwiec F-16 z powodu awarii musiał lądować awaryjnie na Zakintos. Po przyziemieniu doszło do pożaru maszyny. Incydent spowodował wstrzymanie pracy lotniska.
Jak poinformował portal fly4free.pl, w Grecji na Zakintos w czwartek 9 lipca doszło do groźnego wypadku w trakcie awaryjnego lądowania myśliwca F-16. Port lotniczy na Zakintos obsługuje tylko jeden pas, więc w praktyce awaria doprowadziła do natychmiastowego wstrzymania wszelkich operacji.
Według profilu Breaking Aviation News & Videos pilot jest w dobrym stanie zdrowia, a myśliwiec wystartował z portu lotniczego Araksos.
Jak wynika z informacji podanych na flightradar24.com, ostatni samolot na Zakintos wylądował o godzinie 13:42. Wszystkie późniejsze loty zostały odwołane lub przekierowane. Wśród lotnisk, na które przekierowywane są samoloty docelowo lądujące na Zakintos są:
- Port lotniczy w Atenach,
- port lotniczy na Korfu,
- port lotniczy w Salonikach.
W tej chwili przekierowane zostały loty z:
- Kluż-Napoki (Rumunia),
- Londynu (Wielka Brytania),
- Birmingham (Wielka Brytania),
- Mediolanu (Włochy),
- Budapesztu (Węgry).
Natomiast jeśli chodzi o loty odwołane, mowa tu o:
- Locie o 16:35 z Neapolu,
- locie o 17:30 z Dussledorfu,
- locie o 19:06 z Aten.
Zakintos to popularny kierunek wakacyjny, również wśród Polaków. Trzecia co do wielkości wyspa w archipelagu Wysp Jońskich oferuje piękne krajobrazy, turkusową i przerzystą wodę, a na jej terenie znajduje się kilka imprezowych kurortów.
Więcej informacji wkrótce.