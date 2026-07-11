Ann Widdecombe nie żyje. 78-letnia była posłanka i europosłanka została znaleziona martwa w swoim domu na obrzeżach Dartmoor. Wcześniej brytyjska policja zatrzymała 26-latka, ale w sobotę rano (11 lipca) pojawiła się oficjalna informacja, że mężczyzna został zwolniony z aresztu i nie jest już podejrzany. Widdecombe była zagorzałą zwolenniczką Brexitu.
Jak podają brytyjskie media, według policji Ann Widdecombe została zaatakowana 24 godziny przed tym, jak znaleziono ją martwą w jej domu. BBC relacjonuje, że policja z Devon i Kornwalii twierdzi, iż śledztwo postępuje "w szybkim tempie". Trwają też poszukiwania sprawcy, "którym prawdopodobnie jest biały mężczyzna".
W czwartek brytyjska policja zatrzymała 26-letniego Brytyjczyka podejrzanego o morderstwo 78-letniej byłej polityczki Partii Konserwatywnej, Brexit Party, a ostatnio Reform UK. Już wtedy mundurowi przekazali jednak, że "nie ma przesłanek, by zakładać, że zbrodnia miała podłoże polityczne". W sobotę z kolei służby podały, że 26-latek został zwolniony z aresztu i nie jest już objęty śledztwem.
Ann Widdecombe nie żyje. Policja szuka odpowiedzi
Była parlamentarzystka w środę miała pojawić się online w programie Matta Allwrighta na kanale Channel 5, ale przed wywiadem ekipa programu nie mogła się z nią skontaktować. Według ITV News ostatni kontakt z polityczką odnotowano o godz. 12:19. Kilkadziesiąt minut później poproszono ją o dołączenie do rozmowy przez Zoom, ale już nie odpowiedziała. Kolejne telefony i wiadomości również pozostały bez reakcji.
Najnowsze ustalenia śledczych wskazują, że Ann Widdecombe została zaatakowana w środę 8 lipca o godzinie 12:30 czasu brytyjskiego. Jej ciało znaleziono następnego dnia w domu w miejscowości Haytor w hrabstwie Devon. Ratownicy wezwali policję około godziny 11:40.
O śmierci Widdecombe poinformowali jej współpracownicy w piątek rano. Nie podano jednak żadnych informacji o tym, kiedy, jak i gdzie zmarła, ani szczegółów na temat okoliczności. Później policja z hrabstw Devon i Kornwalii poinformowała, że na jej ciele ujawniono liczne obrażenia.
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Kim była Ann Widdecombe?
Premier Keir Starmer, który niedawno złożył oficjalną dymisję, powiedział, że Widdecombe "była wybitną polityczką i miała na koncie wiele osiągnięć". Szefowa Konserwatystów Kemi Badenoch stwierdziła, że Widdecombe "nigdy nie bała się mówić tego, co myśli i twardo walczyła o to, w co wierzyła". A były szef rządu Boris Johnson nazwał ją "heroiczną brexiterką".
Ann Widdecombe w latach 1987-2010 była posłanką do Izby Gmin. Po przejściu torysów do opozycji była członkinią gabinetu cieni Williama Hague'a jako minister zdrowia (1998–1999) i minister spraw wewnętrznych (1999–2001). Opowiadała się za przywróceniem kary śmierci za najpoważniejsze zbrodnie, była też przeciwniczką aborcji. Od wielu lat była też katoliczką. W 2001 planowała ubiegać się o przywództwo w Partii Konserwatywnej, ale nie uzyskała wsparcia ze strony parlamentarzystów tego ugrupowania. W 2010 roku nie ubiegała się o ponowny wybór do Izby Gmin.
W 2019 roku Widdecombe powróciła do polityki jako kandydatka Brexit Party Nigela Farage'a w wyborach europejskich. W tym samym roku uzyskała mandat posłanki do Parlamentu Europejskiego IX kadencji, który wykonywała do 2020 roku – jej mandat wygasł wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. Ann Widdecombe była zagorzałą przeciwniczką Unii Europejskiej. W kolejnych latach wspierała Reform UK, następczynię Brexit Party.
W ostatnich latach w Wielkiej Brytanii doszło do dwóch głośnych morderstw polityków. W czerwcu 2016 roku zmarła Jo Cox, deputowana Partii Pracy, która została postrzelona w biały dzień. Sprawcą był prawicowy rasista Tommy Mair, który zapytany w sądzie o nazwisko, odpowiedział: "Jestem śmiercią dla zdrajców, wolnością dla Brytanii". W październiku 2021 roku nożownik zamordował posła Davida Amessa. Do zdarzenia doszło w kościele metodystów w Leigh-on-Sea podczas spotkania polityka z wyborcami. Policja uznała to za "incydent terrorystyczny". Sprawca, Ali Harbi Ali, obywatel brytyjski pochodzenia somalijskiego, został skazany na dożywocie.