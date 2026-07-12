Polityczne trzęsienie ziemi w Kijowie. Wołodymyr Zełenski ogłosił dymisję premierki Julii Swyrydenko. "Ukraina zmienia swoją strategię polityczną" – napisał prezydent w mediach społecznościowych. I dodał, że polityczka ma objąć kierownictwo nad "nowym i ważnym obszarem relacji z kluczowym partnerem".

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"Każdy priorytetowy obszar polityki zagranicznej zostanie przypisany konkretnej osobie z bogatym doświadczeniem, która będzie w stanie wdrożyć to, co uzgodnimy na szczeblu przywódców i czego oczekuje naród ukraiński. Najważniejsze z tych obszarów obejmują Stany Zjednoczone i nasze porozumienia dotyczące licencji na produkcję systemów Patriot" – przekazał Wołodymyr Zełenski w długim wpisie na X.

"Jestem wdzięczny Julii za jej jasną, konsekwentną i skuteczną pracę na stanowisku premiera, za lata produktywnej służby w ukraińskim zespole i zaoferowałem jej możliwość kierowania nowym i ważnym obszarem relacji z kluczowym partnerem" – dodał prezydent Ukrainy.