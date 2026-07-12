Zełenski mówi o rzezi wołyńskiej, ekshumacjach oraz wspólnym wrogu Polski i Ukrainy Fot. Shutterstock.com / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Wołodymyr Zełenski w rocznicę najkrwawszego dnia rzezi wołyńskiej postanowił odnieść się do tych tragicznych wydarzeń. Padły deklaracje o ekshumacjach na terenie Ukrainy, a także ważny apel do Polaków w sprawie wspólnej przyszłości.

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W Polsce 11 lipca obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Data ta przypada w rocznicę tak zwanej krwawej niedzieli, która stanowiła największe apogeum zbrodni wołyńskiej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do tej tragedii w mediach społecznościowych, poruszając zarówno kwestie przeszłości, jak i przyszłości obu narodów.

Zełenski deklaruje ekshumacje. Padł także apel do Polaków

W swoim wpisie w serwisie X Wołodymyr Zełenski zaznaczył na wstępie, że każdego roku 11 lipca Polska i Ukraina wspólnie oddają hołd zamordowanym na Wołyniu podczas II wojny światowej. "Dzisiaj przedstawiciele państwa ukraińskiego wzięli udział we wspólnych modlitwach obok przedstawicieli państwa polskiego – zarówno tu, w Ukrainie, jak i w Polsce" – napisał ukraiński przywódca.

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W dalszej części wpisu prezydent odniósł się do bardzo ważnej z polskiej perspektywy kwestii ekshumacji ofiar, deklarując w tej sprawie wyraźne zaangażowanie swojego państwa i zapowiadając kolejne kroki.

"Ukraina robi to, co do niej należy, aby rzetelnie ustalić fakty o tych, którzy zginęli w tamtych latach. Trwają prace poszukiwawcze w miejscach dawnych wsi i pochówków. Ukraina jest zaangażowana w przyspieszenie tego procesu. Już za dwa dni rozpoczną się prace ekshumacyjne w miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka" – oświadczył Zełenski.

Na koniec prezydent wystosował do Polaków apel, nawiązując do wspólnej przyszłości i naszej obecnej sytuacji geopolitycznej: "To, czego potrzebujemy, to pełna prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar. Ale musimy też pamiętać, że dzisiaj, w naszych czasach, Ukraina i Polska stają przed jednym, wspólnym zagrożeniem, które jest niebezpieczeństwem dla naszej niepodległości, dla obu naszych państw, dla każdego miasta i każdej wsi. Tym zagrożeniem jest Rosja".

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"Mówiąc o przeszłości, nie możemy podawać w wątpliwość przyszłości naszych narodów – przyszłości Ukrainy, Polski i przyszłości całej Europy" – podsumował Zełenski.

11 lipca w Polsce. Tusk zapowiada Mur Pamięci, PiS chce blokować wejście Ukrainy do UE

W Polsce w rocznicę krwawej niedzieli również padły różnorakie deklaracje. Szef rządu Donald Tusk zapowiedział powstanie w Warszawie tzw. Muru Pamięci. Zgodnie z komunikatem premiera, ma tam płonąć wieczny ogień i zostać wyryte nazwiska każdej odnalezionej oraz zidentyfikowanej ofiary wojen XX wieku na terenie Ukrainy, w tym ofiar zbrodni wołyńskiej. Taka zapowiedź ze strony koalicji rządzącej doprowadziła do sporego poruszenia na prawicy, która szaleje, że pomysł Muru Pamięci nie wyszedł bezpośrednio od nich.

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Jednocześnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, Przemysław Czarnek, ogłosił w sobotę, że jego partia chce stanowczo zablokować drogę Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. Powodem takiej decyzji i powiązanego z nią projektu uchwały są ostatnie działania Ukrainy, dotyczące upamiętniania członków UPA.

Rosnący konflikt między Polską, a Ukrainą w sprawie UPA

W odpowiedzi na to, Wołodymyr Zełenski odesłał order Nawrockiemu, o czym poinformował we wpisie na portalu X. Na tym jednak sprawa się nie skończyła. W ramach solidarności ze swoim przywódcą, swoje odznaczenia zaczęli masowo zwracać Polsce także inni ukraińscy politycy, w tym byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Petro Poroszenko oraz Wiktor Juszczenko. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP dokonał z kolei interpretacji tych powracających do kraju orderów, porównując je do... orłów, które wracają do swoich gniazd.

Ostatnio informowaliśmy w naTemat również o tym, że Lwowska Rada Obwodowa poinformowała o planie, aby nadchodzący rok 2027 ogłosić na Lwowszczyźnie rokiem Romana Szuchewycza, naczelnego dowódcy UPA, a także działacza OUN Ołeha Olżycza. Może to oznaczać, że z relacji z Ukrainą zaraz naprawdę nie będzie już co zbierać.