Nowe trasy Leo Express Fot. NGCHIYUI/Shutterstock

Szykują się zmiany na polskich torach. Prywatny czeski przewoźnik Leo Express, znany dotychczas z obsługi połączeń międzynarodowych, planuje ekspansję w Polsce.

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Leo Express złożył właśnie wnioski do Urzędu Transportu Kolejowego o uruchomienie nowych połączeń między największymi polskimi miastami. To ponowne uderzenie w dotychczasowy monopol PKP Intercity, któremu konkurencja nie jest na rękę. Gdyby plany czeskiego przewoźnika udało się zrealizować w stu procentach, pasażerowie zyskaliby większy wybór połączeń, a także potencjalnie niższe ceny biletów kolejowych.

A to, ile kosztuje bilet na PKP, potrafi zaskoczyć nawet stałych podróżnych. Ale presja rywala działa, co pokazał debiut RegioJet: dzięki czeskiej konkurencji mieliśmy już tańsze bilety PKP Intercity.

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Leo Express na polskim rynku kolejowym zadebiutował 1 marca tego roku połączeniem między Krakowem a Warszawą, które sprzedawał po niezwykle atrakcyjnej cenie. Chociaż bilety w końcu powróciły do rynkowych stawek, to w lipcu czeski przewoźnik wznowił wojnę cenową na polskich torach: po kilkumiesięcznej przerwie do systemu sprzedażowego powróciły tanie bilety kolejowe, stanowiące dużą konkurencję dla przewozów PKP. Jesienią i zimą pasażerowie będą mogli podróżować między Warszawą a Krakowem za 8 zł. Teraz Leo Express znowu próbuje rozwinąć połączenia krajowe, co wskazuje, że przewoźnik chce mocno rozwinąć swoje skrzydła.

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Dokąd pojedziemy z Leo Express?

O poczynaniach Leo Express poinformował Urząd Transportu Kolejowego. Największy nacisk czeski operator kładzie na połączenia kolejowe ze stolicy. W planach jest m.in. trasa do Gdyni, co pozwoliłoby pasażerom zyskać alternatywę po tym, jak z polskich torów wycofał się inny czeski przewoźnik – RegioJet. Oprócz tego Leo Express chce uruchomić bezpośrednie pociągi z Warszawy do Zakopanego oraz do Wrocławia.

Lista nowych tras obejmuje:

Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny Gdynia Główna – Warszawa Zachodnia Warszawa Wschodnia – Zakopane Wrocław Główny – Przemyśl Główny Lublin Główny – Poznań Główny Gdynia Główna – Łódź Fabryczna

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Usługi na tych trasach miałyby być wykonywane codziennie od 12 grudnia 2027 do 11 grudnia 2032 r.

Start Leo Express najwcześniej pod koniec 2027 roku

Leo Express chciałby wyjechać na nowe trasy w połowie grudnia przyszłego roku, czyli wraz z wejściem w życie zimowego rozkładu jazdy. Termin ten stoi jednak pod znakiem zapytania, bo PKP mogą złożyć do UTK wnioski o przeprowadzenie tzw. badania równowagi ekonomicznej dla każdej z tych tras (jest to analiza mająca na celu sprawdzenie, czy wejście nowego przewoźnika na rynek nie zagrozi rentowności usług świadczonych w ramach umowy o świadczenie usług publicznych).

Taka procedura potrafi opóźnić plany prywatnych przewoźników. Działania PKP Intercity już wcześniej wpłynęły na Leo Express. Głośno zrobiło się też na początku kwietnia, kiedy RegioJet skasował połączenia w Polsce. Czeski przewoźnik przekazał, że kończy realizację połączeń na naszym rynku wewnętrznym. Latami walczył z polską biurokracją, która chroniła monopol PKP Intercity. Choć ostatecznie zdobył pozwolenia, działalność w Polsce okazała się zbyt trudna.