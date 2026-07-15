Pociąg Leo Express na torach
Nowe trasy Leo Express Fot. NGCHIYUI/Shutterstock

Szykują się zmiany na polskich torach. Prywatny czeski przewoźnik Leo Express, znany dotychczas z obsługi połączeń międzynarodowych, planuje ekspansję w Polsce.

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Leo Express złożył właśnie wnioski do Urzędu Transportu Kolejowego o uruchomienie nowych połączeń między największymi polskimi miastami. To ponowne uderzenie w dotychczasowy monopol PKP Intercity, któremu konkurencja nie jest na rękę. Gdyby plany czeskiego przewoźnika udało się zrealizować w stu procentach, pasażerowie zyskaliby większy wybór połączeń, a także potencjalnie niższe ceny biletów kolejowych.

A to, ile kosztuje bilet na PKP, potrafi zaskoczyć nawet stałych podróżnych. Ale presja rywala działa, co pokazał debiut RegioJet: dzięki czeskiej konkurencji mieliśmy już tańsze bilety PKP Intercity.

Leo Express na polskim rynku kolejowym zadebiutował 1 marca tego roku połączeniem między Krakowem a Warszawą, które sprzedawał po niezwykle atrakcyjnej cenie. Chociaż bilety w końcu powróciły do rynkowych stawek, to w lipcu czeski przewoźnik wznowił wojnę cenową na polskich torach: po kilkumiesięcznej przerwie do systemu sprzedażowego powróciły tanie bilety kolejowe, stanowiące dużą konkurencję dla przewozów PKP. Jesienią i zimą pasażerowie będą mogli podróżować między Warszawą a Krakowem za 8 zł. Teraz Leo Express znowu próbuje rozwinąć połączenia krajowe, co wskazuje, że przewoźnik chce mocno rozwinąć swoje skrzydła.

Dokąd pojedziemy z Leo Express?

O poczynaniach Leo Express poinformował Urząd Transportu Kolejowego. Największy nacisk czeski operator kładzie na połączenia kolejowe ze stolicy. W planach jest m.in. trasa do Gdyni, co pozwoliłoby pasażerom zyskać alternatywę po tym, jak z polskich torów wycofał się inny czeski przewoźnik – RegioJet. Oprócz tego Leo Express chce uruchomić bezpośrednie pociągi z Warszawy do Zakopanego oraz do Wrocławia.

Lista nowych tras obejmuje:

  • Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny
  • Gdynia Główna – Warszawa Zachodnia
  • Warszawa Wschodnia – Zakopane
  • Wrocław Główny – Przemyśl Główny
  • Lublin Główny – Poznań Główny
  • Gdynia Główna – Łódź Fabryczna

    • Usługi na tych trasach miałyby być wykonywane codziennie od 12 grudnia 2027 do 11 grudnia 2032 r.

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    Start Leo Express najwcześniej pod koniec 2027 roku

    Leo Express chciałby wyjechać na nowe trasy w połowie grudnia przyszłego roku, czyli wraz z wejściem w życie zimowego rozkładu jazdy. Termin ten stoi jednak pod znakiem zapytania, bo PKP mogą złożyć do UTK wnioski o przeprowadzenie tzw. badania równowagi ekonomicznej dla każdej z tych tras (jest to analiza mająca na celu sprawdzenie, czy wejście nowego przewoźnika na rynek nie zagrozi rentowności usług świadczonych w ramach umowy o świadczenie usług publicznych).

    Taka procedura potrafi opóźnić plany prywatnych przewoźników. Działania PKP Intercity już wcześniej wpłynęły na Leo Express. Głośno zrobiło się też na początku kwietnia, kiedy RegioJet skasował połączenia w Polsce. Czeski przewoźnik przekazał, że kończy realizację połączeń na naszym rynku wewnętrznym. Latami walczył z polską biurokracją, która chroniła monopol PKP Intercity. Choć ostatecznie zdobył pozwolenia, działalność w Polsce okazała się zbyt trudna.

    W komunikacie RegioJet zarzucił polskiej stronie nieuczciwe praktyki, w tym blokowanie infrastruktury i agresywną politykę cenową. Przewoźnik zapowiedział, że wróci do Polski dopiero wtedy, gdy zasady gry na rynku będą równe i uczciwe dla każdego. Czyżby teraz miało się udać?