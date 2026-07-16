Samolot Ryanaira na lotnisku Fot. Veja/Shutterstock

Ryanair rzuca na stół 600 milionów dolarów i ogłasza nowy rozkład lotów z Trójmiasta. W gdańskim porcie zaparkują dodatkowe maszyny, a pasażerowie dostaną do dyspozycji aż 11 nowych kierunków. A wszystko to w rozkładzie zimowym.

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Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku przygotowuje się do dużych zmian w nadchodzącym sezonie zimowym, i to krótko po tym, jak osiągnął swój historyczny wynik w prestiżowym badaniu AirHelp Score, plasując się wysoko w zestawieniu najlepszych portów lotniczych. Co ciekawe, daleko w tyle zostawił tak znane lotniska jak Chopin jak i Kraków.

Port lotniczy nad morzem nie będzie mógł narzekać na brak ruchu w sezonie zimowym. Wszystko za sprawą decyzji Ryanaira, który postanowił uczynić z naszego lotniska jeden z najważniejszych punktów strategicznych w tej części Europy.

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Nowe trasy z Gdańska . Ryanair zaskakuje

Ryanair zdecydował o rozbudowie swojej siatki połączeń na północy. W nadchodzącym sezonie zimowym w Gdańsku stacjonować będzie na stałe sześć samolotów – to o dwie maszyny więcej niż dotychczas. Za tą decyzją idą nakłady finansowe rzędu 600 milionów dolarów.

Co to oznacza dla nas? Jest to z pewnością dobra wiadomość dla pasażerów, którzy lubią podróżować poza sezonem. Każda nowa opcja w siatce połączeń to dodatkowe udogodnienie. Ryanair chwali się także zwiększeniem liczby miejsc pracy. Dzięki inwestycji będzie w stanie utrzymać ich ponad 2 400. Dla pasażerów ta decyzja oznacza również wzrost liczby dostępnych foteli w samolotach. Tej zimy z Gdańska będzie mogło polecieć o 300 tysięcy osób więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

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Ryanair dodaje loty z Gdańska . Dokąd polecimy?

Zimowa siatka połączeń z Gdańska będzie liczyć łącznie aż 37 tras. Największe emocje budzi lista 11 nowości, na której znalazły się zarówno typowo ciepłe kierunki idealne na zimową ucieczkę od polskich mrozów, jak i miasta doskonałe na weekendowy city break. Dużym hitem bez wątpienia jest Porto. Od teraz z Gdańska będzie dostępne bezpośrednie połączenie z tym miastem.

Oprócz tego w systemach rezerwacyjnych pojawiają się loty do marokańskiego Agadiru, włoskiej Katanii, Palermo, Turynu i Mediolanu-Malpensy, a także do Madrytu, Budapesztu, Bukaresztu, Tirany oraz Liverpoolu. Dodatkowo przewoźnik zagęszcza też rozkład na dziewięciu dotychczasowych trasach, co oznacza, że częściej polecimy m.in. na Maltę, do Alicante, Malagi czy Edynburga.

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Informacja o nowych trasach z Gdańska nadchodzi szybko po tym, jak Ryanair poinformował o nowych trasach z naszego innego lotniska. Poznański port lotniczy ogłosił w swoich mediach społecznościowych nowe zimowe kierunki. Już od najbliższej jesieni pasażerowie zyskają bezpośrednie loty do Porto oraz Barcelony. Ceny biletów zaczynają się od 119 zł. Dodatkowo irlandzki przewoźnik i tutaj zagęści swój dotychczasowy rozkład. Na najchętniej wybieranych trasach, takich jak Walencja, Malta, Alicante czy Palermo, samoloty będą kursować częściej niż dotychczas.