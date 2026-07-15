Rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. naTemat.pl

Rosyjskie myśliwce Su-30SM2 z Królewca agresywnie obserwowały polskie ćwiczenia nad Bałtykiem. Polskie wojsko zareagowało natychmiastowo, wysyłając do akcji parę dyżurną z bazy w Malborku. Maszyny zaangażowane w rosyjską prowokację to zmodernizowane odrzutowce, które od lat służą w armii Kremla.

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"Rosjanie po raz kolejny prowadzili nad Bałtykiem agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej" – przekazał na X w środę po południu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Dlatego została poderwana para dyżurna naszych samolotów z Malborka, która przechwyciła parę Su-30SM2 z Królewca" – poinformował polityk.

Według informacji podanych przez Władysława Kosiniaka-Kamysza rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. W operacji polskie siły zostały wsparte przez parę myśliwców ze Szwecji.

Na początku miesiąca do kwestii nasilenia się skali prowokacji przeciwko Polsce informował Donald Tusk. Premier zapowiadał nadejście "krytycznych miesięcy" z perspektywy bezpieczeństwa naszego kraju.

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Su-30SM2 to zmodernizowane myśliwce Su-30

Z racji iż mówimy tu o samolotach bojowych, informacje na temat Su-30SM2 są przez Rosję częściowo utajnione. Istnieją jednak pewne źródła, które dostarczają nam wiedzy na temat tych maszyn.

Wiadomo, że są to myśliwce wielozadaniowe będące modernizacją samolotu Su-30SM opracowanego przez zakłady Suchoj. Pierwszy myśliwec tej klasy wszedł do służby w 2022 roku. Rosyjski MON pragnie przeprowadzić powszechną modernizację Su-30SM do rangi "SM2".