Rada Najwyższa Ukrainy powołała Serhija Koreckiego na premiera – przekazał Reuters. Przed głosowaniem polityk wskazał, że jego priorytetami są obrona, stabilność gospodarcza i integracja Ukrainy z Unią Europejską. Prezydent Wołodymyr Zełenski postawił przed nowym szefem rządu jeszcze jeden cel, który dotyczy milionów obywateli.

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– Serhij Korecki, po wszystkich konsultacjach, jest najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska premiera Ukrainy – mówił w środę Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej w Kijowie. Prezydent Ukrainy dodał, że priorytetem dla nowego szefa rządu będzie przygotowanie kraju do najbliższej zimy.

Ukraina ma nowego prmiera. Kim jest Serhij Korecki?

W Radzie Najwyższej nie było jednomyślności. Jak podaje Ukrinform, za powołaniem Koreckiego na premiera zagłosowało 289 deputowanych w 450-osobowym parlamencie Ukrainy. Serhij Korecki (rocznik 1978), menedżer i przedsiębiorca, ostatnio pełnił funkcję prezesa spółki Naftohaz – to koncern z sektora paliwowo-energetycznego.

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Nowy premier ukończył inżynierię mechaniczną i zarządzanie na Łuckim Narodowym Uniwersytecie Technicznym. Od 1997 do 2018 roku był związany z koncernem Kontynium – zaczynał jako pracownik działu analitycznego i z czasem obejmował stanowiska dyrektorskie. Prowadził też własną działalność gospodarczą, rozwijając nową markę kawy Idealist Coffee i sieć kawiarni. Od 2019 zarządzał współtworzoną przez siebie spółką Centurion Group, zajmującą się w Szwajcarii obrotem energią.

W listopadzie 2022 powierzono mu stanowisko dyrektora przedsiębiorstw Ukrnafta i Ukrtatnafta, które w trakcie rosyjskiej inwazji przekazano pod zarząd resortu obrony. W kwietniu 2025 został powołany na funkcję prezesa zarządu koncernu Naftohaz Ukrainy.

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Ukraina ma czwartego premiera za czasów Zełenskiego

Serhij Korecki został czwartym szefem rządu za prezydentury Wołdymyra Zełenskiego. Zastąpił na tym stanowisku Julię Swirydenko, która sprawowała urząd niecały rok. Jak pisaliśmy w naTemat, w miniony weekend doszło do dymisji na szczytach władzy Ukrainy po tym, jak Zełenski ogłosił "nową strategię".

"Każdy priorytetowy obszar polityki zagranicznej zostanie przypisany konkretnej osobie z bogatym doświadczeniem, która będzie w stanie wdrożyć to, co uzgodnimy na szczeblu przywódców i czego oczekuje naród ukraiński. Najważniejsze z tych obszarów obejmują Stany Zjednoczone i nasze porozumienia dotyczące licencji na produkcję systemów Patriot" – przekazał prezydent Ukrainy na X.

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Przypomnijmy, Donald Trump obiecał Zełenskiemu, że USA przekażą Ukrainie "licencję na Patrioty". Prezydent USA złożył deklarację w trakcie ostatniego szczytu NATO w Ankarze. "Jestem wdzięczny Julii za jej jasną, konsekwentną i skuteczną pracę na stanowisku premiera, za lata produktywnej służby w ukraińskim zespole i zaoferowałem jej możliwość kierowania nowym i ważnym obszarem relacji z kluczowym partnerem" – dodał prezydent Ukrainy.