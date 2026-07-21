Kontrolerzy Poczty Polskiej fotografują auta. Fot. milan degraeve / Unsplash.com

Kontrole abonamentu RTV wchodzą w nową fazę. Coraz częściej mówi się o przypadkach fotografowania odbiorników radiowych znajdujących się w samochodach, co budzi niepokój wśród kierowców i przedsiębiorców. Niekoniecznie słusznie.

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Zaledwie jedna trzecia osób, które powinny płacić abonament RTV regularnie uiszcza opłatę zbieraną na rzecz misji publicznej realizowanej przez TVP i Polskie Radio. Oznacza to, że większość "abonentów" ma powody do obaw w związku z kontrolami prowadzonymi przez Pocztę Polską. Szczególnie, że w tym roku zyskały one nowy wymiar.

Ostatnio coraz głośniej jest o kontrolach, które nie są realizowane w domowym lub firmowym zaciszu, a w ramach akcji fotografowania odbiorników, które znajdują się w pojazdach. O takich przypadkach informował m.in. "Fakt".

Kontroler w tej sytuacji zamiast prosić o zgodę na przeprowadzenie kontroli w mieszkaniu, legalnie wykonuje zdjęcie w miejscu publicznym i próbuje potem wyciągnąć konsekwencje wobec nieuczciwego posiadacza niezarejestrowanego odbiornika.

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W całej sprawie pojawiają się jednak dwie ważne kwestie – po pierwsze, kontrole Poczty Polskiej mogą wcale nie być tak masowe, jak się wydaje, a po drugie – zdjęcie odbiornika niekoniecznie stanowi dowód jego sprawności.

Co i gdzie sprawdzi Poczta Polska?

Poczta Polska nie informuje na temat szczegółów kontroli. Z wpisu z 9 marca 2023 roku, który został opublikowany na oficjalnej stronie urzędu, możemy się jednak dowiedzieć kilku bardzo ciekawych rzeczy:

Kontrole abonamentu RTV nie są prowadzone przez listonoszy , a wyłącznie przez pracowników Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Samo Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej zatrudnia "nie więcej niż kilkudziesięciu kontrolerów" na terenie całego kraju. Kontrole Poczty Polskiej skupiają się głównie na firmach i instytucjach . "Ilość kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie odsetek wszystkich kontroli." W przypadku chęci odwołania się od decyzji Poczty Polskiej możliwe jest m.in. składanie zarzutów, zażaleń i skarg do WSA, a także wniosków o umorzenie płatności do KRRiT.

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Z mniej oficjalnych informacji – jak wskazują godziny na (usuniętym już) ogłoszeniu o pracę dla kontrolerów Poczty Polskiej, ich praca przypada na godziny od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Samo zdjęcie radia nie wystarczy?

Podobnie jak w przypadku kontroli w domu, konieczność poniesienia opłaty abonamentowej dotyczy posiadaczy urządzeń sprawnych technicznie. Muszą być one zdolne do natychmiastowego odbioru programów.

Samo zdjęcie raczej nie jest więc w stanie zapewnić odpowiedniego ciężaru dowodowego. Kontroler nie ma możliwości dostania się do pojazdu (bez wyraźnej zgody kontrolowanego) i zweryfikowania, czy dany odbiornik działa.

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Inną kwestią jest to, że najwięcej powodów do obaw mają firmy, które są w posiadaniu samochodów, a nie użytkownicy prywatni. Nie tylko z tego powodu, że Poczta Polska sama przyznaje, że są częściej kontrolowani. Prywatni użytkownicy uiszczają tylko jedną opłatę, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników. W przypadku podmiotów gospodarczych jest inaczej. Obowiązek uiszczenia opłat dotyczy każdego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Najbardziej narażone na kontrole wydają się więc pojazdy, które w wyraźny sposób oznaczone są firmowymi emblematami. Kontrolerzy Poczty Polskiej nie mają możliwości zweryfikowania, do kogo należy auto, bo nie mają dostępu do systemu CEPiK. Auta z logiem przedsiębiorstwa, jego adresem i danymi kontaktowymi wydają się z tej perspektywy łatwym celem dla kontrolera.