W sierpniu niektórzy seniorzy otrzymają swoje świadczenia od ZUS-u wcześniej, niż zwykle Fot. Unsplash.com / @agecymru

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sierpniu uszczęśliwi seniorów – i to dwukrotnie. Zmienią się bowiem standardowe terminy wypłat emerytur. Wskazujemy, skąd dokładnie wynikają te modyfikacje w harmonogramie oraz czego się po nich spodziewać.

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Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza ostatnio dużo zmian dla seniorów – jeszcze niedawno informowaliśmy w naTemat między innymi o pojawieniu się nowych dokumentów dla emerytów. Teraz z kolei szykują się modyfikacje w harmonogramie wypłat emerytur na sierpień, które będą zdecydowanie pozytywne.

Wyjątki w datach wypłacania świadczeń przez ZUS

Standardowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje środki finansowe swoim świadczeniobiorcom w sześciu stałych terminach. Przelewy bankowe oraz przekazy pocztowe trafiają do seniorów 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia każdego miesiąca.

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Konkretna data nie jest jednak wybierana losowo. Zostaje ona przypisana do danej osoby na stałe w momencie oficjalnego przyznania prawa do emerytury, a informacja o dokładnym terminie znajduje się w decyzji wydawanej przez urząd. Z tego powodu harmonogram przelewów rozkłada się na cały miesiąc – część emerytów dysponuje swoimi pieniędzmi na samym jego początku, inni w połowie, a pozostali muszą poczekać na środki do końca miesiąca.

Od tej sztywnej reguły istnieje jednak ważne odstępstwo. Jeżeli ustalony dzień wypłaty świadczenia przypada w weekend lub w dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS ma obowiązek zrealizować przelew wcześniej. W takich przypadkach pieniądze trafiają na konta seniorów w ostatnim dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień wolny lub święto. Taki system chroni emerytów przed sytuacją, w której z powodu kalendarza musieliby czekać na należne im fundusze z opóźnieniem.

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Warto podkreślić, że procedura ta uruchamia się automatycznie. Świadczeniobiorcy nie muszą składać żadnych wniosków, aby w takich miesiącach otrzymać swoje pieniądze szybciej.

Podwójne zmiany w sierpniowym kalendarzu wypłat

Właśnie takie sytuacje czekają seniorów już w najbliższym czasie. W sierpniu wypłaty zostaną przyspieszone aż dwukrotnie. Zmiany w pierwszej kolejności obejmą tych emerytów i rencistów, których standardowy termin wypłaty przypada 1. dnia miesiąca. Ponieważ 1 sierpnia wypada w tym roku w sobotę, czyli w dzień wolny od pracy, instytucja przekaże świadczenia wcześniej. Oznacza to, że środki trafią do uprawnionych osób już w piątek, 31 lipca.

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Kolejna bardzo podobna modyfikacja w harmonogramie dotyczy wypłat zaplanowanych na 15. dnia miesiąca. 15 sierpnia to w kalendarzu również sobota, dlatego osoby z tym przypisanym terminem otrzymają swoje emerytury dzień wcześniej – w piątek, 14 sierpnia.

Warto przypomnieć, że połowa sierpnia to w Polsce data szczególna. 15 sierpnia jest też dniem ustawowo wolnym od pracy ze względu na dwa obchodzone wtedy święta: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Wypadnięcie święta ustawowo wolnego od pracy w sobotę oznacza jednocześnie dla pracowników dodatkowy dzień wolnego od pracy, o czym szczegółowo informowaliśmy już na łamach naTemat.