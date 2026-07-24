MŚ 2026 w piłce noznej napędzają turystykę, ale nie tylko w USA, Kanadzie i Meksyku. W oczach Polaków wielkim zwycięzcą jest kto inny Fot. Thijs de Graaf/Shutterstock

Jeśli wakacje, to morze, góry i ciepełko. Takie letnie cele ma większość polskich turystów. Okazuje się jednak, że istnieje dość liczna grupa podróżnych, która ma duży problem z upałami, więc szuka innych opcji. Inspiracją były także MŚ w piłce nożnej 2026.

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Piłkarskie emocje od lat napędzają turystykę. Wiele do zyskania lub stracenia mają organizatorzy piłkarskich imprez, ale reklamę lub antyreklamę krajowi mogą zrobić również reprezentanci. Cztery lata temu przekonało się o tym Maroko. W 2026 roku wielkimi zwycięzcami są Wyspy Zielonego Przylądka, a w Polsce ogromną popularność zyskuje Norwegia.

Polacy masowo szukają lotów do Norwegii. Zainteresowanie rośnie błyskawicznie

Norwegia już po raz kolejny w tym roku zaskoczyła, pojawiając się w topce kierunków wybieranych przez Polaków. Niespodziewanie już kilka tygodni temu wdarła się na listę 10 najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych i nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja miała się szybko zmienić.

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Z danych Kiwi.com wynika, że kraj ten bardzo szybko zyskał na popularności za sprawą swoich występów na MŚ w piłce nożnej. Norwegów nie dało się bowiem tam nie zauważyć. Ich wiosłowanie z kibicami oglądały dziesiątki milionów osób na całym świecie, a kolejne filmy błyskawicznie stawały się viralami.

Wielkim bohaterem został też Erling Haaland. Piosenka o napastniku Manchesteru City i wielkiej gwieździe Norwegii "Haaland Song (Ha Ha Ha)" w trakcie mundialu atakowała nas z każdej strony i zaskakiwała znacznie bardziej niż rosły Norweg obrońców rywala.

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Jaki jest tego efekt? Liczba zapytań polskich turystów o loty do Norwegii była o 32,8 proc. wyższa w lipcu niż w czerwcu 2026 roku. Natomiast rok do roku mówimy o wzroście zainteresowania na poziomie 32,3 proc. Na liście najszybciej rosnących miast króluje Bergen ze wzrostem na poziomie 261,1 proc. Dalej znalazło się Oslo z 94,6 proc. większą liczbą zapytań. Podium uzupełnia Narwik ze wzrostem o 93,9 proc.

Norwegia to nie tylko piłka nożna. Polacy nie chcą walczyć z upałami

– Coraz częściej inspiracją do podróży stają się wydarzenia, o których mówi cały świat. Może to być hitowy serial, wielkie wydarzenie sportowe czy globalna gwiazda – podróżni chcą odwiedzać miejsca, które właśnie znalazły się w centrum uwagi. Widzieliśmy to już w 2023 roku, kiedy drugi sezon serialu "Biały Lotos" (The White Lotus) rozsławił Sycylię i przełożył się na wyraźny wzrost zainteresowania oraz liczby rezerwacji na włoską wyspę. Tego lata podobny efekt obserwujemy w przypadku Norwegii. Erling Haaland sprawił, że jeszcze więcej osób zapragnęło odkryć kraj, który od lat zachwyca spektakularną przyrodą i wyjątkowymi krajobrazami – przyznała Daniela Chovancová, rzeczniczka Kiwi.com.

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