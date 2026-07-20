Hiszpanie mistrzami świata w piłce nożnej, a polscy internauci zwracają uwagę na jeden szczegół Fot. X.com / FIFA

Hiszpania wywalczyła tytuł mistrzów świata w piłce nożnej. Po zwycięskim meczu z Argentyną zawodnicy rozpoczęli wielkie świętowanie. Uwagę polskich internautów zwróciła jednak szczególnie jedna relacja hiszpańskiego reprezentanta, Pablo Gaviego, który upodobał sobie polską piosenkę.

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W niedzielę 19 lipca na New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) w amerykańskim East Rutherford odbył się finał tegorocznych mistrzostw świata. Do walki o puchar stanęły reprezentacje Hiszpanii oraz Argentyny. Triumfatorami zostali ostatecznie Hiszpanie, którzy zapewnili sobie zwycięstwo po dogrywce dzięki bramce Ferrana Torresa.

Po ostatnim gwizdku przyszedł czas na ceremonię wręczenia medali i wzniesienie trofeum (co Donald Trump podczas finału MŚ postanowił nieco zakłócić swoją osobą), a później już tylko wielkie świętowanie, w przypadku niektórych, do polskich hitów muzycznych.

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Zaskakujący wybór muzyczny na Instagramie

Piłkarze reprezentacji Hiszpanii szybko zalali media społecznościowe materiałami z pomeczowej celebracji. Internauci błyskawicznie wyłapali pojawiający się na nich polski akcent. Sprawcą całego zamieszania okazał się Pablo Gavi. Choć zawodnik nie znalazł się w ostatecznym składzie na finałowe starcie z Argentyną, był pełnoprawnym członkiem kadry powołanej na MŚ 2026 przez selekcjonera Luisa de la Fuente i razem z drużyną wznosił puchar.

Na jednej z relacji udostępnionych na Instagramie piłkarz opublikował zdjęcie, do którego dołączył utwór Ani Dąbrowskiej pod tytułem "W głowie". Skąd taki muzyczny wybór u Hiszpana? Dokładne powody nie są znane, jednak statystyki w sieci wskazują, że piosenka stała się w ostatnim czasie bardzo popularna na TikToku. Powstało tam już ponad milion materiałów z wykorzystaniem tego dźwięku, z czego zdecydowana większość pochodzi od użytkowników spoza Polski.

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Część internautów z przymrużeniem oka sugeruje, że na gusta muzyczne 21-latka wpływ mogli mieć jego klubowi koledzy. Gavi na co dzień jest zawodnikiem FC Barcelony, co wywołało żartobliwe komentarze, że to Robert Lewandowski (teraz już zawodnik amerykańskiego Chicago Fire) lub Wojciech Szczęsny zapoznali hiszpańską kadrę z polskimi utworami. Niezależnie od powodu, piosenka ma szansę zyskać teraz jeszcze większy rozgłos – profil Gaviego na Instagramie obserwuje ponad 20 milionów osób.

Co zapamiętamy z tegorocznych mistrzostw świata?

Tegoroczny mundial bez wątpienia zapisze się jako największy w historii, jeśli chodzi o jego skalę. 23. mistrzostwa świata w piłce nożnej zostały bowiem rozegrane po raz pierwszy w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku – a o tytuł powalczyła rekordowa liczba reprezentacji, bo aż 48 drużyn. Oprócz tego ceremonii otwarcia było aż trzy, a także wielkie "halftime show", którym FIFA zrobiła z finału mundialu drugie Super Bowl.