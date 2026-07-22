Były minister PiS otwarcie krytykuje Jarosława Kaczyńskiego Fot. flickr.com / Prawo i Sprawiedliwość

Sytuacja w PiS z każdą godziną robi się coraz bardziej napięta. Członkom partii kończy się czas na opuszczenie stowarzyszeń politycznych, a Mateusz Morawiecki nic sobie z tego nie robi i promuje swój ruch Rozwój Plus. Ultimatum Jarosława Kaczyńskiego krytykuje nawet były minister z PiS Jan Krzysztof Ardanowski.

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Jarosławowi Kaczyńskiemu odwidziało się ws. stowarzyszeń politycznych i 15 lipca kierownictwo PiS zakazało członkom partii przynależenia do jakichkolwiek tego typu organizacji. Ostateczny termin na podjęcie decyzji mija w czwartek 23 lipca i wtedy okaże się, czy Kaczyński faktycznie ma kontrolę w swojej partii. Jego decyzje i działania podsumował były minister PiS, który nie omieszkał wytknąć prezesowi serii błędów.

W rozmowie z "Faktem" do ostatnich zawirowań na Nowogrodzkiej odniósł się Jan Krzysztof Ardanowski. Polityk za czasów rządów PiS pełnił funkcję ministra rolnictwa. Był członkiem ugrupowania przez 23 lata, a ostatecznie opuścił jego szeregi w 2024 roku. Z jego słów wyłania się obraz prezesa, który nie akceptuje żadnego sprzeciwu.

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Były minister PiS krytykuje Jarosława Kaczyńskiego. "Poważny błąd"

– To jest konsekwencja tego, jak Jarosław Kaczyński traktuje własną partię. Zawsze ma być tak, jak on chce. Wydaje mi się jednak, że sprawy zaszły już za daleko – ocenił Ardanowski. Były minister stanął w obronie osób skupionych wokół Mateusza Morawieckiego, który już odwinął się Kaczyńskiemu, zaznaczając, że nie mają one złych intencji wobec partii. – Wręcz przeciwnie – są zainteresowane ratowaniem partii i przeprowadzeniem reformy całej prawicowej sceny – ocenił.

Ardanowski nie ukrywa oburzenia faktem, że politykom postawiono twarde warunki. Jak zaznaczył, przy tak jasnych deklaracjach środowiska Morawieckiego o chęci pozostania w PiS władze partii powinny to popierać. – Należało takie działania wspierać, a nie im się przeciwstawiać, stawiając ultimatum i żądając kompromitującej deklaracji lojalności – stwierdził bez ogródek.

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Były minister rolnictwa wieszczy ugrupowaniu poważny kryzys, jeśli z szeregów zostaną usunięci niepokorni politycy. – Kaczyński popełnia poważny błąd. Jeśli dojdzie do wyrzucenia Morawieckiego i członków jego stowarzyszenia z PiS, partia znajdzie się na równi pochyłej – stwierdził. Padły również mocne słowa, które wprost uderzają w pozycję samego prezesa PiS. Ardanowski uważa, że złoty wiek prezesa minął bezpowrotnie.

– Jeżeli Jarosław Kaczyński przez lata był postrzegany jako lider polskiej prawicy, demiurg, wybitny strateg i człowiek, który widzi więcej oraz dalej niż inni, to dziś powinien zrozumieć, że dominująca rola Prawa i Sprawiedliwości na prawicy dobiegła końca – podsumował dobitnie. Dodajmy, że w jednym z ostatnich sondaży PiS uzyskało ledwie 17,7 proc. poparcia. Ardanowski uderzył też w doradców Kaczyńskiego, którzy mają "utwierdzać go w przekonaniu, iż bez niego partia przestanie istnieć", co nazwał "oczywistym nadużyciem".

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Jarosław Kaczyński apeluje, ale Rozwój Plus nadal konsekwentnie się promuje

Jeszcze w niedzielę Kaczyński wyszedł z pilnym apelem do PiS-owców, ale efekty jego działań wydają się mizerne. Prezes zamieścił w mediach społecznościowych apel do swoich partyjnych kolegów o "chwilę oddechu i łyk zimnej wody". W dalszej części wbił jednak szpilę niektórym działaczom partii, wyraźnie zaznaczając, że są wśród nich tacy, którzy rozbijają PiS.

Mateusz Morawiecki nic sobie jednak z tego nie robi i konsekwentnie prowadzi szeroką promocję Rozwoju Plus. We wtorek 21 lipca polityk udostępnił w internecie 9-minutowe nagranie. W materiale były premier tłumaczy powody powstania swojego stowarzyszenia oraz chwali się osiągnięciami swojego rządu. Jednocześnie wskazuje wprost, że PiS musi się szybko zmienić, rzucając tym samym wyzwanie Kaczyńskiemu i dotychczasowej linii władz partii.