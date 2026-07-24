Pleń w Tatrach
Zaskakujące zjawisko w Tatrach Fot. Milosz Maslanka/Shutterstock/tatry_official/TikTok

Przemierzający Tatry turyści natknęli się na widok jak z filmu science-fiction. Na ścieżce zauważono tajemnicze, pełzające zjawisko – ciągnącą się, żywą masę. Mimo iż żyjemy w XXI wieku, naukowcy wciąż nie potrafią w pełni wyjaśnić tego zjawiska.

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To, co z daleka wygląda jak jeden długi, wijący się na ziemi organizm, w rzeczywistości składa się z tysięcy maleńkich owadów. Pleń to nic innego jak zwarta formacja tworzona przez larwy muchówki z gatunku ziemiórki pleniówki. Insekty te łączą się i wspólnie przemieszczają w jednym kierunku, przypominając węża.

Mimo że biologia samych muchówek jest dobrze znana, dokładny cel wędrówek plenia pozostaje zagadką. Najbardziej prawdopodobne są dwie opcje: pierwsza to niedostatek pożywienia, druga – brak wody, o którą coraz trudniej, gdy postępuje susza w Polsce. Niektóre teorie mówią o tym, że insekty zbite w tak dużą masę mogą po prostu łatwiej odstraszać drapieżników, czego nie byłyby w stanie zrobić w pojedynkę. Jednak werdyktu w tej sprawie nie wydano do dziś.

Pleń zaskakuje nas już od dawna, więc nie brakuje o nim legend

Zjawisko to należy do rzadkich i spotykane jest w lipcu i sierpniu – a więc wtedy, gdy trwa najazd turystów na Tatry – przede wszystkim w rejonach górskich, choć czasami odnotowywano je również w Puszczy Białowieskiej. Brak jednoznacznych odpowiedzi sprawił, że przez wieki ta pełznąca masa budziła skrajne emocje, stanowiąc pożywkę dla przesądów.

Pierwszym zoologiem, który zwrócił uwagę na ten fenomen i opisał go w 1603 roku, był Caspar Schwenckfeld. Pojawienie się plenia często uważano za zwiastun nadchodzących klęsk, jednak tatrzańscy górale podchodzili do niego w zupełnie inny sposób.

Zamiast uciekać, zbierali larwy, po czym suszyli je i nieśli do poświęcenia. Tak przygotowany pleń trafiał do stodół, gdzie według dawnych wierzeń miał sprowadzać na gospodarstwo dobrobyt. Duże znaczenie przypisywano także samemu kierunkowi pełzania. Taśma larw zmierzająca w stronę północy była dla mieszkańców gór zapowiedzią obfitych zbiorów.

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O pleniu dużo już napisano

Tajemnicza natura robaka rozbudzała wyobraźnię do tego stopnia, że zjawisko to trafiło nawet do polskiej literatury. Erazm Majewski uczynił z niego element fabuły w swojej powieści dla młodzieży "Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów".

O zjawisku tym wiele pisaliśmy także na łamach naTemat. Pleń został zaobserwowany w 2022 roku w Nadleśnictwie Baligród. Na profilu społecznościowym nadleśnictwa na Facebooku udostępniono zdjęcia i nagrania plenia, wywołując skrajne emocje w komentarzach. Nic dziwnego. Trzeba przyznać, że nie jest to najbardziej estetyczny wytwór matki natury.