Nowy przebój straganów nad Bałtykiem. O laleczce Labubu już nikt nie pamięta Fot. Evikka/Shutterstock

Każdy sezon nad Bałtykiem oznacza zupełnie inną modę. Przez lata przerobiliśmy ich już dziesiątki, ale dla handlarzy odpowiednie wstrzelenie się w trendy oznacza ogromne zyski. Tak właśnie jest z nowymi "pierożkami" nad Bałtykiem. I nie mylcie ich z górskimi oscypkami.

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Ten, kto nadąży za dziecięcymi trendami, może być zwycięzcą. Zwłaszcza w kontekście wakacyjnego wypoczynku nad Bałtykiem czy w dowolnej innej miejscowości turystycznej. Nie od dziś wiadomo, że to właśnie rodziny z dziećmi wydają najwięcej na pamiątki. Stąd odpowiedni dobór towarów to prawdziwa maszynka do zarabiania pieniędzy. W tym roku gęsi i kapibary kurzą się w kątach, bo fenomenem stały się Squishy Dumpling.

Nowa moda na straganach nad Bałtykiem. Wszystko zaczęło się na TikToku

Ostatnie lata przyniosły wiele straganowych przebojów. Jednym z ładniejszych było zamiłowanie do gęsi Pipy. Przyjazne były też kapibary. Później zrobiło się nieco gorzej. Przed rokiem jak grzyby po deszczu w budkach z pamiątkami pojawiały się postacie z tzw. brainrotów, a następnie podrobione potworki Labubu, które były już znacznie mniej atrakcyjne wizualnie.

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Wszystkie te trendy miały jednak wspólne źródło – TikToka. To, co dzieci oglądają w mediach społecznościowych, błyskawicznie staje się bardzo popularne także na straganach w miejscach turystycznych. Dokładnie taką samą genezę ma najnowszy przebój sprzedażowy – Squishy Dumpling. Pożądany "pierożek" to nic innego jak gniotek wypełniony żelową substancją.

Zabawki występują w wielu wariantach kolorystycznych. Oczywiście sprzedawane są w formie blind boxów, czyli kupujący nie wie, który model dokładnie będzie w jego pudełku. To tylko napędza sprzedaż, bo dzieci chcą mieć pełne kolekcje albo zdobyć konkretny wariant kolorystyczny. A wszystko to zaczęło się od filmików na TikToku. Jak podaje serwis dlaHandlu.pl, linia zabawek Mystery Squishy Dumplings firmy RMS International podbiła świat mediów społecznościowych, generując ok. 500 mln wyświetleń. A filmiki były banalnie proste. Ich autorzy otwierali kolejne pudełka prezentujące kolorowe gniotki w kształcie chińskiego pierożka na parze.

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Pokolenie lat 90. patrzy i się uśmiecha. My też mieliśmy swoje gniotki

W odróżnieniu od Labubu gniotki może przynajmniej nie będą wywoływały drwin, kiedy rodzic przez przypadek kupi podróbkę, a nie oryginał. Dodatkowo żelowe pierożki są zabawką sensoryczną, która może odstresować i pomóc skupić myśli, co w przypadku najmłodszych pokoleń jest bardzo ważne.

Z drugiej jednak strony takie zabawki nie są żadną nowością. Jako przedstawicielka pokolenia lat 90. doskonale pamiętam, kiedy sama bawiłam się podobną zabawką. Nasze gniotki były jednak znacznie bardziej ryzykowne i o zirytowanie idealnej pani domu było wówczas niezwykle łatwo.

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Polskie gniotki robione były z balonów wypełnionych mąką (pszenną lub ziemniaczaną). Następnie balon otrzymywał oczka i bujną czuprynkę robioną z włóczki. Można go było kupić w sklepie albo równie dobrze zrobić samodzielnie w domu. Problem polegał jednak na tym, że kiedy za mocno się go ścisnęło, cienki balon pękał, a cała mąka wysypywała się na zewnątrz, robiąc niemały bałagan. Pod tym względem dzisiejsze gniotki są o wiele bardziej wytrzymałe.