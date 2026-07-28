Gdynia została wpisana na listę UNESCO Fot. Sheviakova Kateryna/Shutterstock

Nie od dziś wiadomo, że na arenie międzynarodowej Polska ma się czym pochwalić. Nasz kraj jest regularnie doceniany w międzynarodowych rankingach i zestawieniach. W tym tygodniu nastąpił przełomowy moment: kolejny punkt na mapie Polski dołączył do elitarnego grona UNESCO.

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Każdy z nas kojarzy listę UNESCO – atrakcje na całym świecie, wpisane na tę listę, co roku przyciągają miliony turystów. Niewiele osób jednak wie, że UNESCO to nie tylko lista wyjątkowych miejsc. Jest to specjalna agencja ONZ, której szczególnym celem jest dbanie o pokój na świecie poprzez łączenie ludzi w dziedzinie nauki, sztuki i edukacji. Nasz kraj posiada aż 17 obiektów, które zostały zapisane na tej liście. W lipcu 2026 dołącza do nich kolejny.

Gdynia na liście UNESCO

Miejscem, które w tym roku trafiło na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest śródmieście Gdyni. Decyzja zapadła 27 lipca w trakcie obrad 48. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Korei Południowej. Uhonorowanie naszego nadmorskiego miasta nastąpiło w wyjątkowym czasie: w Gdyni trwają właśnie obchody 100-lecia nadania praw miejskich.

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Co dokładnie zostało wyróżnione? Eksperci UNESCO docenili obszar Śródmieścia o powierzchni 87,9 ha. Wyznaczają go ulice Jana z Kolna, Wójta Radtkego i Św. Piotra od północy, al. Marszałka Piłsudskiego od południa oraz linia torów kolejowych od zachodu. W granicach wpisu znalazły się m.in. wille na Kamiennej Górze i Molo Południowe.

Historia drogi, jaką Gdynia musiała pokonać, by znaleźć się w prestiżowym zestawieniu, była długa. Pierwsza próba wpisu z 2025 roku zakończyła się odesłaniem wniosku do uzupełnienia. Musiał minąć ponad rok, by dziedzictwo Gdyni zostało wyróżnione.

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Nowi sąsiedzi na liście dziedzictwa

Podczas 48. sesji w Pusanie lista UNESCO powiększyła się o kolejne ważne punkty (liczy ich już blisko 1250). Obok gdyńskiego Śródmieścia na listę trafiły m.in. japońskie miasta Asuka i Fujiwara, Boma-Badingilo w Sudanie Południowym, grecki masyw Olimpu czy plaże w Normandii we Francji, które były świadkiem desantu aliantów podczas D-Day.

A jak sytuacja wygląda w Polsce? Pierwszym polskim obiektem na liście UNESCO jest Stare Miasto w Krakowie. Zamek na Wawelu i Kazimierz zostały wyróżnione już w 1978 roku. Na liście znajdziemy również inne znane polskie atrakcje, takie jak Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni (1978 i 2013), a także starówkę w Warszawie (1980) i Zamek w Malborku (1997).

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