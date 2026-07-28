Ryanair zapowiedział nowe trasy z Polski. Znów skopiował je od Wizz Aira Fot. Antonello Marangi/Shutterstock

Znaczna część Polaków pewnie właśnie pakuje plecaki i walizki, aby ruszyć na wakacje w szczycie sezonu letniego. Równocześnie jednak Ryanair i Wizz Air są na ostatniej prostej, aby dopiąć swoją jesienno-zimową siatkę połączeń. Szkoda tylko, że jedni kopiują od drugich.

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Nowe trasy z Polski zawsze cieszą, bo oznaczają kolejne szanse na odkrycie bliższych lub dalszych zakątków świata i Europy, a w przypadku mniejszych lotnisk także możliwość podróżowania z portu bliżej domu. Dwa nowe połączenia z Wrocławia i Katowic zapowiedział właśnie Ryanair. Szkoda, że zamiast prawdziwie nowych opcji dostajemy kalkę połączeń zapowiedzianych przez Wizz Aira.

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Nowe połączenie zapowiada się ciekawie zwłaszcza dla miłośników jazdy na nartach. Już 19 grudnia fani białego szaleństwa będą mogli spakować walizki i ruszyć do Turynu we Włoszech. W promieniu 1-2 godzin jazdy od miasta znajdują się ośrodki Via Lattea, Bardonecchia oraz Monterosa Ski, w których dostępne są setki kilometrów tras zjazdowych.

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Nowe trasy Ryanaira z Katowic i Wrocławia poprowadzą właśnie do Turynu. Oba te połączenia będą dostępne do końca marca. Loty zaplanowano tylko raz w tygodniu – w soboty. Widać zatem wyraźnie, że będą to trasy typowo sezonowe, nastawione na narciarzy szukających lepszych i stabilniejszych warunków od tych panujących w Polsce.

Równocześnie jednak wprawni obserwatorzy mogą mieć wrażenie, że już raz widzieli zapowiedź takich tras. Jeśli jesteście w tym gronie, to się nie mylicie. Dokładnie takie same połączenia z Katowic i Wrocławia zapowiedział wcześniej Wizz Air. Węgrzy również będą latali między tymi miastami tylko w soboty. Różnica jest jedynie taka, że zaczną to robić od połowy stycznia, a nie jeszcze w grudniu.

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Jak zauważa Fly4free.pl, podobny zabieg z kopiowaniem tras Wizz Aira Ryanair uprawia od kilku miesięcy. Turyn został skopiowany także w Gdańsku i na Lotnisku Chopina. Wcześniej Irlandczycy sklonowali np. trasę Kraków-Budapeszt. W przypadku stołecznego portu Ryanair niedawno ogłosił aż 7 nowości – Bari, Bolonię, Katanię, Liverpool, Neapol, wspomniany wcześniej Turyn i Wenecję. Każda z nich to bardziej lub mniej wierna kopia lotów Wizz Aira.

I teraz można na to patrzeć na dwa sposoby. Z jednej strony dla podróżnych to dobra wiadomość. Po pierwsze, do wyboru będą mieli więcej lotów w bardzo popularne miejsca, zwłaszcza we Włoszech. Rywalizacja obu przewoźników zmusi ich także do stosowania agresywnej polityki cenowej w celu pozyskania turystów, a my nie będziemy skazani tylko na jednego przewoźnika, tylko zdecydujemy, którego i dlaczego wolimy.

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