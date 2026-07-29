Hawaje Fot. Theodore Trimmer/Shutterstock

Przez ponad stulecie "Zakazana Wyspa" była jednym z najbardziej niedostępnych miejsc na Ziemi. Teraz powoli otwiera się na turystów. Wycieczka do tego odizolowanego raju jest już możliwa, choć zasady dyktowane przez właścicieli są naprawdę bezkompromisowe.

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Oddalona o kilkadziesiąt kilometrów na zachód od popularnej hawajskiej wyspy Kauaʻi, Niʻihau stanowi zupełnie inny świat. Podczas gdy reszta archipelagu Hawajów przekształciła się w popularne kurorty turystyczne, tutaj czas w pewnym sensie się zatrzymał.

Przez ostatnie sto lat na wyspę nie miał wstępu żaden podróżnik. Nawet krewni osób zamieszkujących Niʻihau musieli ubiegać się o zezwolenie od właścicieli, by móc ich odwiedzić. Teraz reguły ulegają liberalizacji (chociaż wyspie wciąż daleko do klasycznego kurortu). To już kolejna słynna wyspa, która wraca na mapę podróżnych.

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Wyspa Niʻihau. 630 dolarów za trzy godziny w innym świecie

Jak podaje magazyn "Surfer", nowa oferta wstępu na "Zakazaną Wyspę" kierowana jest do poszukiwaczy wrażeń, jednak portfele chętnych muszą być zasobne (choć dla najbogatszych, którzy wynajmują prywatne wyspy i jachty, to kwota niemal symboliczna). Bilet na podróż kosztuje około 630 dolarów (ponad 2,3 tys. złotych) od osoby, a żeby w ogóle dostać pzowolenie na odwiedzenie wyspy, wymagana jest co najmniej pięcioosobowa grupa.

Jak można się tam dostać? Uczestnicy startują helikopterem z zachodniej części wyspy Kauaʻi. Wyprawa trwa około trzech godzin, a lądowanie odbywa się na odizolowanym fragmencie wybrzeża. Wycieczkowicze mają czas na spacer po brzegu, nurkowanie z maską, pływanie oraz zbieranie muszli. W cenę wliczono również posiłek.

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Ekskluzywne zwiedzanie, ale... bez wstępu do wioski

Chociaż turyści mogą teraz odwiedzić wyspę, właściciele dbają o to, by prywatność mieszkańców i ekosystem wyspy nie ucierpiały. Na Niʻihau nie ma hoteli, restauracji, sklepów i jakiejkolwiek infrastruktury turystycznej. Turyści nie mogą zorganizować sobie tam noclegu, a zakres wizyty ogranicza się do wyznaczonego odcinka plaży. Przedostanie się w głąb lądu, odwiedziny w domach lokalnej społeczności czy wizyta w osadzie Puʻuwai pozostają zakazane. Po upływie trzech godzin helikopter zabiera turystów z powrotem na Kauaʻi.

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Historia izolacji Niʻihau sięga 19. wieku. W 1864 roku Elizabeth Sinclair, zamożna wdowa pochodzenia szkockiego, zakupiła wyspę o powierzchni około 180 km kw. od Królestwa Hawajów za 10 tysięcy dolarów płatnych w złocie. Od tamtej pory wyspa pozostaje w rękach jej potomków, rodziny Robinsonów. Obecnie zarządzają nią bracia Bruce i Keith Robinsonowie.