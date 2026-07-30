Lotnisko w Radomiu zatłoczone jak nigdy. Jednak taka sytuacja nie potrwa już długo Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Nie ma w Polsce lotniska, które równie szybko przywoływałoby ironiczny uśmiech na twarzy co właśnie port w Radomiu. Milionowe straty, położenie z dala od stolicy i wreszcie brak zainteresowania ze strony przewoźników bardzo mu nie pomagają. Jednak tegoroczne wakacje wyglądają tam zupełnie inaczej.

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Lotniska w Radomiu nikt nie nazwałby chyba sukcesem. Nowiutki i pachnący świeżością port przez zdecydowaną większość roku stoi pusty. Jednak tegoroczne lato wygląda tam zupełnie inaczej, czego dowodem był poniedziałek 27 lipca. Jednego dnia obsłużono tam więcej pasażerów niż w całym kwietniu 2026 roku.

Lotnisko w Radomiu z historycznym rekordem

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Do tego doszły jeszcze połączenia czarterowe, a efekt kumulacji lotów mieliśmy 27 lipca. Jak informuje serwis Fly4free.pl, tego dnia port obsłużył rekordowe 2335 pasażerów i przeprowadził 15 operacji. To ich historyczny rekord i najlepszy dzień od momentu otwarcia po remoncie. Profil "Lotnisko Radom" dodał, że wcześniejszy rekord został ustanowiony 13 lipca 2026 roku i wynosił 1906 pasażerów. Dla porównania w kwietniu 2026 roku Radom przez cały miesiąc obsłużył 2293 podróżnych.

Przed lotniskiem pewnie kolejne rekordy, które padną jeszcze w tym sezonie. Pamiętajmy bowiem, że najwięcej Polaków wyjeżdża właśnie na przełomie lipca i sierpnia, zwłaszcza w tygodniu z długim weekendem sierpniowym. Jednak po tych dobrych miesiącach (lipiec może przynieść nawet 25 tys. obsłużonych pasażerów) przyjdzie ponowne zderzenie z rzeczywistością.

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Lotnisko w Radomiu wygrało na zapełnieniu Lotniska Chopina. Jesień będzie bolesna

Takie zatrzęsienie podróżnych w Radomiu nie jest przypadkiem. W związku z zapełnieniem Lotniska Chopina i w zasadzie pełnym obłożeniem w sezonie letnim wielu przewoźników czarterowych postanowiło przenieść się właśnie do Radomia. Tylko że wraz z zakończeniem sezonu biura podróży stamtąd znikną, a port zostanie prawie z niczym.

Jedyną całosezonową trasą z portu Warszawa-Radom pozostają loty na Cypr realizowane przez Wizz Aira. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że podobnie jak w minionych latach ani węgierski przewoźnik, ani żadna inna linia lotnicza nie zdecyduje się na uruchomienie stamtąd jakiejkolwiek dodatkowej regularnej trasy. A to oznacza, że zamiast 25 tys. turystów lotnisko znów będzie obsługiwało 3-4 tys.

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