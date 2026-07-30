Hotel Gołębiewski w Pobierowie prawnie nie jest hotelem, ale tłumaczy, na jakich zasadach prowadzi działalność Fot. Gołębiewski Pobierowo/Facebook

Gołębiewski w Pobierowie to hotel, ale nie w rozumieniu polskiego prawa, bo nie otrzymał kategoryzacji i standaryzacji. Dlaczego więc nadal prowadzi działalność? W nowym oświadczeniu firma poinformowała, że posiada odpowiednie dokumenty. Problem w tym, że widać w tym wszystkim zgrzyt.

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Nie wiem, czy jakikolwiek obiekt noclegowy w Polsce wywołał kiedykolwiek tyle dyskusji co Gołębiewski w Pobierowie. Najpierw krytykowano go za rozmach i wycinkę drzew, później, kiedy wreszcie jego drzwi zostały otwarte dla gości, wpadł tam Książulo i rozpętał aferę klimatyzacyjną. Teraz okazuje się, że w zasadzie nie jest to nawet hotel. Obiekt twierdzi, że otrzymał promesę, ale fakty się nie do końca zgadzają.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie to nie hotel. Gwiazdek też nie ma

Pod koniec lipca serwis Fly4free.pl przyjrzał się uważniej działalności Gołębiewskiego w Pobierowie, czyli Mini Dubaju nad Bałtykiem. Dziennikarze zauważyli, że choć nad wejściem widnieje wielki napis "Hotel Gołębiewski", a podobny szyld widnieje także na dnie ogromnego basenu, to na stronie obiekt przedstawia się już jako "Gołębiewski Pobierowo".

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Dlaczego tak? Otóż okazuje się, że zgodnie z polskim prawem Gołębiewski w Pobierowie nie jest hotelem, bo nie przeszedł odpowiedniej procedury zaszeregowania. "Hotel" to bowiem nazwa zastrzeżona polskim prawem dla bardzo konkretnych obiektów. Podobnie wygląda to także w kwestii przyznawania gwiazdek.

I w sumie to zaczęło robić się ciekawie. Za nieuprawnione używanie nazwy "hotel" nasze prawo przewiduje karę grzywny, a nawet pozbawienia wolności. Gołębiewski twierdzi jednak, że prawa nie złamał, bo posiada promesę wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Tylko że tutaj stanowiska urzędników i obiektu przestają się pokrywać. Dodatkowo Gołębiewski to ciekawy przypadek, ponieważ "Hotel Gołębiewski HG" to oficjalnie zarejestrowany znak towarowy.

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Gołębiewski w Pobierowie obiektem widmo na administracyjnej mapie Polski

"Pragniemy poinformować, iż prowadzimy w Pobierowie działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o wymagane decyzje administracyjne. W maju br. otrzymaliśmy promesę zaszeregowania w określonej kategorii wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego" – przekazał Gołębiewski Pobierowo w oświadczeniu przesłanym m.in. redakcji "Business Insider".

"Obecnie dopełniane są ostateczne formalności niezbędne do zakończenia procedury kategoryzacyjnej. Liczymy, że nastąpi to w możliwie najkrótszym czasie. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że proces uzyskania ostatecznej decyzji o zaszeregowaniu jest etapowy i przebiega w oparciu o harmonogram właściwego organu administracji" – kontynuowano w oświadczeniu.

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Problem polega jednak na tym, że aby otrzymać promesę, obiekt musi wystąpić o kategoryzację. I tu pojawia się zgrzyt, bo urzędnik w informacji przesłanej redakcji Fly4free.pl twierdził, że taki proces nie jest prowadzony.

"Organ nie prowadzi obecnie postępowania administracyjnego w przedmiocie jego zaszeregowania" – pisał redakcji Fly4free.pl dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Damian Greś z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Ciekawa jest jeszcze jedna kwestia. "Przepisy regulują również możliwość rozpoczęcia działalności przed wydaniem ostatecznej decyzji. Co do zasady w okresie obowiązywania promesy przedsiębiorca nie może jeszcze świadczyć usług hotelarskich. Marszałek województwa może jednak zezwolić na ich rozpoczęcie po złożeniu kompletnego wniosku o zaszeregowanie obiektu" – informuje branżowy serwis e-hotelarz.pl. Ale tu znów wracamy do punktu wyjścia i wypowiedzi urzędnika o braku prowadzenia postępowania.