Artur Skała nie żyje. Fot. zrzut ekranu, Zakup w Ciemno / Facebook

Nie żyje Artur Skała, którego widzowie poznali w programie "Zakup w ciemno" na TTV. Smutną wiadomość przekazała ekipa produkcyjna show. Tragedia wydarzyła się zaledwie kilka dni po tym, jak bliscy 47-latka prowadzili dramatyczne poszukiwania po jego zaginięciu.

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Nie żyje Artur Skała z programu "Zakup w ciemno" realizowanego dla stacji TTV. O śmierci uczestnika popularnego show powiadomiła krakowska firma GPlus Production za pośrednictwem profilu programu na Instagramie.

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Artura Skały. Mieliśmy przywilej poznać Artura podczas realizacji programu 'Zakup w ciemno'. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek odważny, autentyczny, pełen humoru i pasji, który zdecydował się podzielić z naszymi widzami fragmentem swojego życia i historii. Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim i wszystkim, którzy mieli szczęście go poznać" – czytamy w oświadczeniu zespołu produkcyjnego.

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To kolejna smutna wiadomość z kręgu bohaterów stacji – pod koniec 2023 roku widzów poruszyła śmierć Gabriela Seweryna z "Królowych życia".

Nie żyje Artur Skała. Wcześniej bliscy prosili o pomoc w jego odnalezieniu

Na kilka dni przed śmiercią Artur Skała był poszukiwany przez bliskich. W mediach społecznościowych, które coraz częściej pomagają odnaleźć zaginionych, udostępniany był post o treści: "Zaginął Artur Skała lat 47. Ostatni raz był widziany 27.07 około godziny 7:00 w domu w Zaczerniu z którego wyszedł do pracy ale tam nie dotarł. Od tego czasu nie ma z nim żadnego kontaktu. Telefon jest wyłączony, do tej pory nie wrócił do domu" do postów były załączane zdjęcia Artura Skały z planu "Zakupu w ciemno".

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Dalsza część artykułu poniżej.

Mężczyzna został odnaleziony dzień później, 28 lipca, około godziny 16.

"Zakup w ciemno" – Artur Skała występował w popularnym show