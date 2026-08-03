Podwyżki cen paliw rozpędzają się Fot. Iuliia Zhemchugova / shutterstock

Tankowanie jest coraz droższe i na razie nie zanosi się na obniżki cen paliw. Prognoza na początek sierpnia nie wygląda optymistycznie. Sytuacja na rynku może szczególnie martwić jedną grupę kierowców.

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Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż powoduje nerwową atmosferę na rynkach na całym świecie. Kruchy rozejm, a w międzyczasie groźby Donalda Trumpa o możliwości kolejnych nalotów na Iran nie pomagają w stabilizacji. Poza tym, nawet jeśli dojdzie do pozytywnego przełomu, efektów związanych z gospodarką i cenami nie odczujemy od razu.

Prognoza cen benzyny 95 i 98 na pierwszy tydzień sierpnia

Jednym z głównych problemów pozostają rosnące ceny paliw. Jesteśmy w momencie, gdy ceny ropy naftowej na rynku światowym spadają, ponieważ mieliśmy rozmowy pokojowe dotyczące Bliskiego Wschodu. Ale nie liczmy na razie na obniżki na stacjach benzynowych.

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Z analizy opublikowanej na e-petrol.pl wynika, że w pierwszym tygodniu sierpnia cena za litr popularnej benzyny 95 wyniesie od 7,34 do 7,48 zł. Tu widać więc minimalną stabilizację lub podwyżkę o kilka groszy w porównaniu z poprzednim tygodniem. W przypadku benzyny 98 będziemy teraz płacić 8,09-8,25 za litr.

Olej napędowy powyżej 8 zł. Najgorsza prognoza dla diesla

Najgorzej wygląda prognoza dla oleju napędowego. Teraz za litr będziemy płacić od 8,09 do 8,27 zł. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu średnia cena zatrzymała się tuż przed granicą 8 zł za litr (7,99 zł/l). Pamiętajmy, że to wszystko prognozy, mogą się zmienić.

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Potwierdza się za to teoria, że nastały złote czasy dla warsztatów, które montują w samochodach instalacje LPG. W tym tygodniu za litr LPG trzeba będzie zapłacić od 3,01 do 3,10 zł. Widać stabilizację i wielu kierowców wyczuło okazję, że to dobry moment, by pokusić się o założenie instalacji. Jak pisaliśmy niedawno w naTemat, kolejki w warsztatach oferujących taką usługę nagle wzrosły, a w niektórych zakładach trzeba poczekać w kolejce nawet dwa tygodnie.

Dlaczego ceny paliw nie spadają mimo taniejącej ropy?

Wahania na rynku mogą zastanawiać kierowców z prostego powodu. Jeśli ropa na światowych rynkach tanieje, to dlaczego nie widzimy efektów na liczydłach dystrybutorów? Serwis e-petrol.pl w swojej prognozie wskazuje, że coraz większe znaczenie dla rynku paliw mają zakłócenia po stronie przerobu ropy.

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"Ataki na rafinerie na Bliskim Wschodzie oraz w Rosji ograniczają dostępność paliw gotowych. To zwiększa popyt na pozostałych kierunkach oraz automatycznie utrzymuje ceny benzyny i oleju napędowego na wysokich poziomach, pomimo stabilizacji notowań ropy w okolicach 90 USD za baryłkę" – podkreślono.

Rządowy plan na ceny paliw. Czy wróci program CPN?

Kluczowe pytanie dotyczy możliwości ponownego "ścięcia" scen paliw rządowym planem. Jeśli nawet nie na zasadach, na jakich działał pakiet CPN, to w inny sposób. Wygląda na to, Donald Tusk ma na to konkretny plan.