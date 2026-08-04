Tomasz Sianecki w poruszających słowach wspominał Andrzeja Morozowskiego na antenie TVN24 Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Andrzej Morozowski zmarł w wieku 69 lat po ciężkiej walce z chorobą nowotworową. Wieloletniego dziennikarza TVN24 na antenie stacji pożegnał w poruszających słowach Tomasz Sianecki. – Andrzej marzył o tym, żeby chodzić, żeby móc się poruszać, bo taka to jest ciężka choroba – mówił drżącym głosem.

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Andrzej Morozowski był jedną z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych postaci polskich mediów, związaną z dziennikarstwem od kilku dekad. Informacja o jego śmierci pojawiła się we wtorek 4 sierpnia. Dziennikarz zmarł w wieku 69 lat po długiej walce z chorobą nowotworową.

Tak w TVN24 pożegnano Andrzeja Morozowskiego. Poruszające słowa Tomasza Sianeckiego

Andrzej Morozowski największą rozpoznawalność zyskał właśnie dzięki swoim programom prowadzonym w stacji TVN24, z którą był związany od samych początków jej istnienia, czyli od wczesnych lat dwutysięcznych. We wtorek 4 sierpnia właśnie na tej antenie potwierdzono oficjalnie informacje o jego śmierci. W studiu zebrali się Arleta Zalewska, Brygida Grysiak, Marta Kuligowska oraz Tomasz Sianecki, aby wspólnie pożegnać zmarłego kolegę z redakcji.

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Tomasz Sianecki we wzruszających słowach odniósł się do śmierci dziennikarza. – To nie jest tak, że nie spodziewaliśmy się tego. Natomiast zawsze, kiedy nadchodzi ten moment, człowiek czuje się zaskoczony. I to jest właśnie taki egzamin z profesjonalizmu, do którego przygotowujemy się całe życie zawodowe. Potem okazuje się, że te wszystkie przygotowania nie mają żadnego sensu, bo jak już nadchodzi ten moment, to trudno się z tym pogodzić – zaznaczył na wstępie.

W trakcie programu widać było, jak emocjonalne jest to pożegnanie dla zgromadzonych w studiu. Sianecki nawiązał w swojej wypowiedzi do walki, jaką musiał prowadzić Morozowski z postępującą chorobą.

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– Po prostu Andrzej już nie mógł wystąpić (na antenie TVN24 – red.), nie mógł się pożegnać, ponieważ to był naprawdę bardzo ciężki stan. I Andrzej już... A zresztą nie powiem... – urwał prowadzący. Po chwili dziennikarz dodał: – Andrzej marzył o tym, żeby chodzić, żeby móc się poruszać, bo taka to jest ciężka choroba.

Andrzej Morozowski zmarł w wieku 69 lat. Zmagał się z chorobą nowotworową

"Odszedł Andrzej Morozowski. Mądry i uczciwy człowiek, świetny dziennikarz, znakomity kolega. Andrzeju! Będzie cię tu brakowało!" – napisał na Facebooku ks. Kazimierz Sowa, który znał się z dziennikarzem TVN24. W rozmowie z naTemat.pl ks. wspomina też ostatnią rozmowę z Andrzejem Morozowskim.

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Smutną informację potwierdziła oficjalnie stacja TVN24, z którą dziennikarz był związany od wielu lat i stanowił jeden z jej głównych filarów. "Po długiej chorobie, w wieku 69 lat zmarł we wtorek Andrzej Morozowski" – poinformowano w komunikacie.

Jeszcze w marcu informowaliśmy, że dziennikarz po kilkumiesięcznej przerwie znów poprowadził program "Tak jest" w TVN24. Gospodarz formatu rozpoczął wtedy najnowsze wydanie od krótkiego, bezpośredniego oświadczenia, wyjaśniając widzom, że powodem jego długiej nieobecności na antenie była walka z chorobą nowotworową.

– Witam i na początek wyjaśnienie. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej – wyznał wówczas Andrzej Morozowski.

Dziennikarski dorobek Andrzeja Morozowskiego

Andrzej Morozowski urodził się 13 czerwca 1957 r. w Warszawie. Pierwsze zawodowe kroki stawiał we wczesnych latach dziewięćdziesiątych w radiu – przez długi czas był związany z Radiem ZET. Jednocześnie współpracował też wtedy z Telewizją Polską, w której tworzył relacje chociażby do informacyjnego programu "Teleexpress".

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Ogólnopolską popularność przyniosła mu właśnie telewizja. Na początku lat dwutysięcznych związał się z Grupą TVN, gdzie m.in. współtworzył legendarny program publicystyczny "Teraz my!" razem z Tomaszem Sekielskim. Ich dziennikarskie śledztwa ujawniały liczne afery polityczne, a wspólna praca została wielokrotnie nagrodzona – m.in. Wiktorami, Telekamerami oraz tytułem Dziennikarza Roku.

Następnie współtworzył takie programy jak "Skaner polityczny", "Bohater tygodnia", "Studio 24", "Kuluary" czy "Rozmowa bardzo polityczna". Od 2010 roku był gospodarzem autorskiego programu publicystycznego "Tak jest", w którym rozmawiał z politykami i ekspertami o najważniejszych wydarzeniach dnia. Jego dociekliwy styl prowadzenia rozmów sprawił, że zyskał grono wiernych widzów.