O co chodzi w nowym alercie RCB? naTemat.pl

Nocny alert RCB o ryzyku zatrucia czadem podczas upałów zaskoczył miliony Polaków. Sam komunikat miał ważne uzasadnienie i mógł zapobiec tragediom, jednak wielu odbiorców dostało go o bardzo później godzinie. Czy ostrzeżenia, które mają ratować życie, nie powinny docierać wcześniej, gdy adresaci jeszcze nie śpią?

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"UWAGA! Upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie. Gdy źle się poczujesz – wezwij pomoc" – taki alert RCB został wysłany w piątek 31 lipca na telefony milionów Polaków.

Był to drugi komunikat tego dnia – wcześniej alert RCB wywołał panikę z samego rana, bo zawierał link do poradnika bezpieczeństwa (który zresztą nie działał). Przypomnijmy, treść poprzedniej wiadomości brzmiała: "MSWiA: bądź przygotowany. Pobierz: poradnikbezpieczenstwa.gov.pl".

Informacja zawarta w wieczornym (a może bardziej nocnym) komunikacie bez wątpienia jest bardzo ważna. To odpowiedź na kolejną falę upałów, która właśnie przetacza się przez Polskę i sprawia, że polskie miasta wpadają w pułapkę pogody. Wadliwie działające instalacje gazowe są śmiertelne.

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Warto dodać, że w trakcie największych fal upałów RCB nadało dokładnie ten sam komunikat, który także wyrwał Polaków ze snu. Nastąpiło to tuż po tym, jak 28 czerwca 2026 roku w Słubicach padł rekord najwyższej temperatury w Polsce.

Treść komunikatu z 28 czerwca, źródło: naTemat.pl

O co chodzi w nowym alercie RCB? To bardzo ważny komunikat

Treść alertu RCB ma za zadanie przypomnieć, że zagrożenie związane z zatruciami CO, choć jest utożsamiane przede wszystkim z okresem zimowym, dotyczy także dni ze skrajnie wysokimi temperaturami. Pomimo że nikt nie uruchamia w ich trakcie ogrzewania gazowego.

Choć internautów kusi blokowanie SMS-ów, które przychodzą późną nocą, jest to bardzo zły pomysł – jak pokazała choćby czerwcowa fala nawałnic, kiedy alertów RCB nie warto było bagatelizować. W tym wypadku chodzi o zjawisko odwrócenia ciągu w kominach wentylacyjnych. Powietrze nad dachem jest lżejsze od chłodnego powietrza (potencjalnie zanieczyszczonego), które znajduje się w szybie wentylacyjnym.

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Oznacza to, że zdolność systemu wentylacyjnego do efektywnego pozbywania się zanieczyszczonego powietrza spada, a ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia tlenku węgla rośnie. W takiej sytuacji należy bezwzględnie otworzyć okna i stworzyć przeciąg, a także poinformować służby.

O wadze alertu RCB w tym zakresie może przypomnieć sytuacja z Bydgoszczy, która została opisana przez TVP3 Bydgoszcz. W trakcie poprzedniej fali upałów, prawdopodobnie w związku z opisywanym powyżej mechanizmem, do szpitala po zatruciu tlenkiem węgla trafiły aż 4 osoby.

To, że alert RCB jest w tym wypadku niezwykle ważny i uzasadniony, nie ogranicza bardzo dużej frustracji w sieci, którą wzbudził późny czas jego nadania.

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RCB o 23:45? Chyba za późno

Dotarłem do bardzo różnych godzin doręczenia alertów RCB. Sam też dostałem dwa o skrajnie różnych godzinach. Z krótkiego "śledztwa" wynika, że alerty były rozsyłane około godziny 23:00. Oficjalny komunikat RCB na X przypada na godzinę 22:33.

Najwcześniejszy SMS-owy komunikat, do którego dotarłem, był dostarczony za pośrednictwem sieci OTVARTA i przypadał na godzinę 22:35 (dwie minuty po komunikacie RCB na X). Najpóźniejszy komunikat, który widziałem był dostarczony za pośrednictwem sieci Play o godzinie 23:45 (1 godzinę i 12 minut po komunikacie RCB na X). W internecie pojawiają się doniesienia o komunikatach, które przychodziły po północy, ale nie jestem w stanie ich zweryfikować.

Dalsza część artykułu poniżej.

Moich wątpliwości nie budzi zasadność rozesłania tego alertu ani też wieczorowa pora (faktycznie taki komunikat powinien dotrzeć do obywateli mniej więcej w okresie, kiedy biorą kąpiel i idą spać). Problem pojawia się jednak w sytuacji, gdy mówimy o godzinie skrajnie późnej (np. 23:45) – utrudnia to skuteczne dotarcie do szerokiego (i przytomnego, a nie wpół śpiącego) grona osób, które mogą być potencjalnie zagrożone. A przecież taki jest cel tego alertu.

Być może problemem jest architektura, ale jeśli tak jest, warto się zastanowić, czy (zakładając, że komunikaty przychodzą z opóźnieniem) nie należy nadawać alertów RCB nieco wcześniej. Tak, aby każdy miał szansę przeczytać taką wiadomość, zanim pójdzie spać.

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