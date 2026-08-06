Wizz Air gotowy na zimę. Więcej lotów do najcieplejszego miejsca w Unii Europejskiej zimą Fot. DyziO/Shuttersstock

Lato wcale nie musi się kończyć wraz z nadejściem września. Udowadnia to Wizz Air, który zapowiedział właśnie zwiększenie liczby lotów do jednego z najcieplejszych miejsc w Unii Europejskiej. Na lato zawiesili tam część połączeń, ale teraz wracają z przytupem.

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Wizz Air zdecydowanie dogadza polskim turystom w ostatnich dniach i rzuca poważne wyzwanie biurom podróży. Zaczęło się oczywiście od Egiptu i uruchomienia tam aż 10 nowych tras. Teraz przewoźnik z Węgier zdecydował, że nie tylko wraca na uwielbiane przez Polaków Wyspy Kanaryjskie, ale zrobi to z jeszcze większą mocą.

Wyspy Kanaryjskie w ofercie Wizz Aira. Lotów będzie wyraźnie więcej

Wyspy Kanaryjskie to bez wątpienia jeden z ciekawszych regionów, do których można polecieć bezpośrednio i na własną rękę z Polski. Teoretycznie jest to Afryka, ale w praktyce afrykańskie są tam jedynie temperatury, dzięki którym archipelag regularnie trafia do zestawień 5 najcieplejszych kierunków na jesienno-zimowy wyjazd. Cała reszta pozostaje europejska, ponieważ archipelag od setek lat należy do Hiszpanii.

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Teneryfa, Lanzarote, Gran Canaria i pozostałe wyspy archipelagu przyciągają turystów swoim unikatowym klimatem. Poszczególne wyspy są diametralnie różne – Teneryfa i La Gomera zachwycają dziką zielenią, podczas gdy Lanzarote i Fuerteventura są zdecydowanie bardziej pustynne i skaliste.

W ofercie Wizz Aira z Polski dostępne będą 3 z Wysp Kanaryjskich. Polecimy na Teneryfę, Fuerteventurę i Gran Canarię. Połączenia będą dostępne w różnych konfiguracjach z Katowic, Gdańska, Warszawy i Wrocławia. Dobra wiadomość jest też taka, że będzie ich o wiele więcej niż przed rokiem. "Wizz Air zwiększa tej zimy liczbę miejsc na trasach między Polską a Wyspami Kanaryjskimi o 28 proc., oferując 237 000 miejsc – czyli o około 51 000 więcej niż ubiegłej zimy" – czytamy w komunikacie.

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Zimowe wakacje pod słońcem. Wizz Air leci na Wyspy Kanaryjskie z ciekawym rozkładem z Polski

Sprawdzając rozkład, zacznijmy od Gdańska, który jesienią odzyska trasę na Teneryfę. Wizz Air zawiesił ją bowiem na czas wakacji, ale po szczycie sezonu będzie ona dostępna częściej. Samoloty będą latały we wtorki i soboty, a w okresie Bożego Narodzenia także w czwartki. Niezmiennie jest to jedna z najdłuższych tras w ofercie przewoźnika z Węgier.

Katowice będą miały dwie trasy na Kanary. Na Teneryfę będzie można polecieć 6 dni w tygodniu (jedynie nie w soboty). W ofercie jest też Fuerteventura, na którą można polecieć w poniedziałki, środy i piątki. Takie same trasy otrzyma także Warszawa. Rozkład na Teneryfę wygląda identycznie jak w katowicach, a na Fuerteventurę polecimy we wtorki i soboty. W święta Bożego Narodzenia także w czwartki.

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Rodzynkiem w tym towarzystwie pozostaje lotnisko we Wrocławiu. Posiada on tylko jedną, ale za to unikatową trasę na Wyspy Kanaryjskie. W każdy poniedziałek, środę i piątek można polecieć stamtąd na Gran Canarię, która jest popularna wśród miłośników plaż, ale i fanów trekkingu oraz podróży rowerowych. Tamtejsze trasy warto mieć na celowniku, jeśli marzycie o nietypowych i aktywnych wakacjach.