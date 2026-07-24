Sikorski odwraca kota ogonem i proponuje Nawrockiemu ironicznie kolejne pytanie referendalne ws. unijnej polityki Fot. Flickr / MSZ

Karol Nawrocki nie poddaje się ze swoim referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej i złożył drugi wniosek o jego przeprowadzenie. Tym razem zmienił jednak pytanie. Na propozycję prezydenta zareagował z kolei Radosław Sikorski i nawiązał do brexitu.

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Karol Nawrocki podczas spotkania w Dębicy w czwartek 23 lipca poinformował, że złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Odniósł się także bezpośrednio do swojego wcześniejszego wniosku, który został odrzucony przez Senat. – Wówczas, przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. Było złe? Ja szukam kompromisów, szukam rozwiązań. Jeśli Senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie – tłumaczył.

Nowe pytanie referendalne i kontrpropozycja Sikorskiego

Jak wskazał, jego nowa propozycja jest prosta, niczego nie sugeruje oraz do niczego się z góry nie odnosi. Pytanie, które Nawrocki chce teraz zadać Polakom w ogólnokrajowym referendum, brzmi: "Czy jest Pani/Pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?".

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Radosław Sikorski postanowił wyjść ze swoją, ironiczną kontrpropozycją, będącą bezpośrednią szpilą wobec pytania zaproponowanego przez Nawrockiego. "Zaproponowane przez Karola Nawrockiego pytanie referendalne jest wybiórcze. Kontrpropozycja: 'Czy jesteś za likwidacją unijnych dopłat do inwestycji i dla rolników?'" – zaczął swój wpis w serwisie X.

Następnie minister spraw zagranicznych postanowił odnieść się także do brexitu i związanych z nim konsekwencji w kwestii korzystania z unijnych programów. "Jak przekonali się Brytyjczycy, świat eurofoba, w którym ma się same przywileje członkostwa w UE, nie istnieje" – podsumował szef dyplomacji.

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Wcześniejsza propozycja Nawrockiego skończyła w koszu

Przypomnijmy, że pierwszy wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej Senat odrzucił 20 maja. Wówczas 62 senatorów zagłosowało przeciwko inicjatywie, 32 poparło wniosek, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Dlaczego jednak wcześniejsza propozycja referendum wzbudziła takie emocje i ostatecznie skończyła w koszu? Otóż gdy na początku maja Karol Nawrocki wyszedł ze swoją inicjatywą po raz pierwszy, proponowane pytanie referendalne brzmiało następująco: "Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

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Wiele osób zarzucało wtedy prezydentowi, że sformułowane w ten sposób pytanie miało po prostu zawartą w sobie określoną tezę, którą zresztą sam Nawrocki stanowczo popierał w swoim oświadczeniu, gdy zapowiadał referendum. – Decyzje podejmowane dziś będą miały wpływ na nasze życie przez długie lata. Dotyczy to szczególnie europejskiej polityki klimatycznej, której negatywne skutki odczuwamy już teraz. Zielony Ład i ETS to wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej – wyliczał wówczas prezydent.