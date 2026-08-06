Ryanair od października startuje z 2 nowymi połączeniami z Polski Fot. Shutterstock.com / Antonello Marangi

Koniec wakacji wcale nie musi oznaczać końca podróżowania i zwiedzania odległych zakątków świata. Ryanair znowu przyszykował 2 zupełnie nowe trasy z Polski, które już od października pozwolą skosztować spragnionym słońca prawdziwego orientu spoza Europy. Jedna z nich debiutuje w Polsce.

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Ryanair ostatnio zasypuje polskich turystów kolejnymi połączeniami z naszego kraju. Tym razem w swoim zimowym terminarzu przygotował dwie nowe trasy do Maroka, który nie bez powodu został wybrany przez Ryanair jednym z TOP 5 kierunków na 2026 rok. Dzięki temu będziemy mogli korzystać z tamtejszego słońca, podziwiać krajobrazy łączące pustynię z górami oraz oczywiście kosztować orientalnych potraw, a także zwiedzać kolorowe targowiska.

Ryanair uruchamia nowe loty z Polski do Maroka

Jedno z nowych połączeń jest wręcz historyczne, ponieważ po raz pierwszy będziemy mogli polecieć bezpośrednio z Polski, a dokładniej z Krakowa, do stolicy Maroka, czyli Rabatu. To miasto może zaskoczyć turystów m.in. XII-wieczną twierdzą Kasbah des Oudaias czy też tętniącą życiem Mediną. Do tej pory Rabat zwykle nie był jednak pierwszym wyborem dla osób wybierających się na wakacje zimą do Maroka, więc na pewno stanowi ciekawą opcję na poszerzenie horyzontów.

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Jak wskazuje portal fly4free.pl, połączenie to wystartuje 27 października i będzie realizowane dwa razy w tygodniu: we wtorki oraz w soboty. Jeśli chodzi o rozkład godzinowy, wtorkowy wylot z Krakowa planowany jest na godzinę 12:10, natomiast lot powrotny z Rabatu na godzinę 19:35 czasu lokalnego. Pasażerowie zyskają więc sporo czasu po przylocie, a także w dzień wylotu będą mogli jeszcze odwiedzić chociażby "souk", czyli tamtejszy lokalny targ. Warto dodać, że z Krakowa do tej pory można było latać do Marrakeszu oraz Agadiru w Maroku.

Z kolei drugie nowe połączenie wystartuje z Wrocławia do Marrakeszu, który stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych Maroka. Start tej trasy przewidziano na 25 października, a rejsy również będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w piątki i niedziele. Niedzielny wylot do Marrakeszu zaplanowano na godzinę 6:20, co daje podróżnym praktycznie cały dzień na zwiedzanie lub przygotowanie się do spędzenia magicznej nocy na pustyni. Lot powrotny do Wrocławia zaplanowano na godzinę 11:10. Dotychczas z wrocławskiego lotniska turyści mogli podróżować jedynie do Agadiru w Maroku, a wcześniej przewoźnik ogłosił 4 nowe trasy z Wrocławia na lato 2026.

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Maroko kluczowym rynkiem dla Ryanaira

Jak zaznacza przewoźnik, Maroko stało się jednym z najszybciej rozwijających się i najważniejszych rynków dla Ryanaira. I nic w tym dziwnego, ponieważ w Afryce najwięcej turystów przyciąga inny kraj niż Egipt, czyli właśnie Maroko. Trend ten wyraźnie widać w siatce połączeń z naszym krajem. Obecnie, jak wspominaliśmy, oferta irlandzkiego przewoźnika obejmuje już loty z Krakowa i Wrocławia do Agadiru, a od końca października do tego kurortu dołączą także bezpośrednie rejsy z Gdańska, gdzie w zimowym rozkładzie pojawi się aż 11 nowych tras. Dodatkowo pasażerowie z Krakowa mają do dyspozycji stałe połączenie do Marrakeszu.

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W swoim komunikacie Ryanair podkreśla, że nowy zimowy rozkład połączy Maroko z 14 krajami, co jest możliwe dzięki otwarciu nowej bazy operacyjnej przewoźnika w Rabacie – już piątej w tym państwie.