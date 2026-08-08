To rozwiązanie będzie hitem. Znakomicie zastąpi zasłonę prysznicową. Fot. Andrea Davis / Pexels.com

Co wybrać do łazienki, gdy szklana kabina jest niepraktyczna, a materiałowa zasłona psuje efekt aranżacji? Okazuje się, że istnieje trzecia opcja. Jest praktyczna, wygodna, wygląda doskonale i nie kosztuje majątku. A wręcz przeciwnie.

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Szklana kabina prysznicowa nie jest idealnym rozwiązaniem. Z kolei materiałowe zasłony do wanny często burzą estetykę danej aranżacji. Choć kompromis wydaje się niemożliwy, w praktyce na rynku od jakiegoś czasu działa pewna nietuzinkowa moda.

Nowy łazienkowy trend jeszcze nie przebił się do "mainstreamu". Całkiem niesłusznie, bo pomysł jest bardzo ciekawy. Łączy najlepsze cechy szkła i materiałowych zasłon, tworząc wnętrze eleganckie, higieniczne i wygodne w codziennym użytkowaniu. Te zalety nie biorą się zresztą znikąd – mowa tu o zasłonach z miękkiego szkła, które powstały z myślą o zadaniach specjalnych.

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Z przemysłu do wnętrz – miękkie szkło sprawdza się w boju

Miękkie szkło (określane także jako elastyczne szkło) to w praktyce gruba folia lub mata z przezroczystych tworzyw sztucznych. Mowa tu przede wszystkim o PVC i TPU. Rozwiązanie tego typu często można spotkać na budowach, w magazynach, w zakładach spożywczych – wszędzie tam, gdzie liczą się pragmatyzm, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Materiał ze względu na przezroczystość przypomina standardowe szkło, nie tłucze się, nie klei do ciała, jest bardzo tani, gładki i lekki.

I to właśnie ta lekkość jest tu kluczowa – zasłony z miękkiego szkła montujemy na kasetach przy suficie, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i mniej "inwazyjnym" niż montaż standardowej kabiny. Warto na to zwrócić uwagę w dobie wysokich kosztów wykończenia mieszkania.

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Warto tu dodać jeszcze jedną rzecz – choć miękkie szkło zazwyczaj kojarzy nam się z pyłem i brudem (właśnie z powodu przemysłowego zastosowania tego materiału), w praktyce materiał jest higieniczny i prosty w czyszczeniu. Warto jednak zadbać o to, by przed zwinięciem kotary jej powierzchnia miała czas na wysuszenie się. W przeciwnym razie w kasetce stworzymy warunki do namnażania się szkodliwych drobnoustrojów.

Zastosowanie kotary z miękkiego szkła sprawia, że łatwo ograniczymy powstawanie osadu z kamienia i zacieków na płaskich powierzchniach (czyszczenie jest bardzo proste), a także zanieczyszczeń na silikonach, które potrafią być jednym z największych problemów współczesnej łazienki.

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Szklana zasłona prysznicowa – stylowa, praktyczna i efektowna

Mata ze szkła wydaje się jednak szczególnie ciekawym rozwiązaniem z perspektywy aranżacyjnej. Tu warto zadać sobie bardzo proste pytanie – dlaczego w łazienkach stawiamy na transparentne kabiny, a nie nieprzezroczyste ścianki? Wynika to przede wszystkim z optyki pomieszczenia, ale jest też kilka innych ważnych kwestii.

Po pierwsze – łazienki są zazwyczaj mniejsze niż inne pomieszczenia w domu. Zastosowanie nieprzepuszczających światła ścianek lub materiałowych mat sprawia, że wnętrze zaczyna wydawać się ciasne i przytłaczające. Co więcej, optycznie "przykrywamy" w ten sposób inne elementy wystroju – często są to doskonale dobrane, błyszczące płytki. Ich połysk również działa dla wnętrza korzystnie – tworzą lekko lustrzaną optykę i świetnie poszerzają percepcję pomieszczenia. Płytki łazienkowe chcemy więc eksponować, a nie ukrywać za ciężką kotarą.

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Ekspozycja przestrzeni prysznicowej lub wanny ma jeszcze jeden nieoczywisty skutek. W ten sposób sprawiamy, że w trakcie kąpieli będzie do nas docierać więcej światła. Żarówki najczęściej są umiejscowione na środku pomieszczenia i przy lustrze. Kotary i ścianki mogą więc utrudniać kąpiel, a montowanie dodatkowych źródeł światła blisko instalacji wodnej rzadko jest zabiegiem, na który się decydujemy przy aranżacji.

Doświetlenie przestrzeni nad kabiną prysznicową lub wanną wymaga zresztą zastosowania oświetlenia odpornego na wodę. Jest to zresztą droższe od zastosowania standardowego oświetlenia, a różnorodność designów w tym wypadku jest ograniczona, co nie sprzyja aranżerskiej swobodzie.

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Warto też zwrócić uwagę na prostotę szklanej stylistyki. Bardzo ciężko sobie wyobrazić, by przejrzysta powierzchnia nie znalazła swojego miejsca w standardowych i mniej standardowych aranżacjach. Szklane elementy wydają się dla łazienki wręcz naturalne. Wynika to też po części ze sposobu organizowania tej przestrzeni w ostatnich dekadach. Szkło jest obecne w aranżacjach przede wszystkim z przyczyn pragmatycznych, ale nie ulega wątpliwości, że w tym czasie materiał ten stał się elementem łazienkowego kanonu i trudno wyobrazić sobie przestrzenie, w których nie ma choć jednego szklanego elementu. Ponownie – szkło w łazience to kanon, a nie moda.