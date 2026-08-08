Atak "ostrzym narzędziem" na 15-latka. Do akcji zaangażowano śmigłowiec LPR. Fot. w ramce: KPPSP w Kamiennej Górze / Facebook

Piątkowy wieczór w Kamiennej Górze zakończył się tragicznym zdarzeniem. W rejonie ul. Księcia Bolka I doszło do ataku na 15-latka, który został raniony ostrym narzędziem. Nastolatek wymagał pilnej pomocy i został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala we Wrocławiu. Policja zatrzymała dwóch 16-latków.

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Wczoraj wieczorem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze przekazała informacje o akcji ratunkowej na ul. Księcia Bolka I. Zdarzenie dotyczyło ataku z użyciem ostrego narzędzia, w wyniku którego osoba poszkodowana doznała ciężkich obrażeń ciała.

Pilna ewakuacja medyczna odbyła się z wykorzystaniem śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Chłopiec został przetransportowany do wrocławskiego szpitala. Ze względu na charakter sytuacji w sprawę zaangażowała się policja, która błyskawicznie dokonała zatrzymania dwóch 16-latków.

15-latek raniony ostrym narzędziem. Zatrzymano dwóch 16-latków

Szerszy kontekst na temat zdarzenia przekazała nieługo poźniej komenda policji w Kamiennej Górze.

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"Po godzinie 19, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani o tym, że przy budynku na ulicy Księcia Bolka I w Kamiennej Górze miało dojść do zranienia niebezpiecznym przedmiotem 15-latka" – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku.

"Natychmiast na miejsce skierowane zostały policyjne patrole, które zabezpieczyły miejsce zdarzenia i ustalały jego przebieg" – relacjonuje mł. asp. Katarzyna Trzepak.

Policjanci pierwotnie ustalili, że za wydarzeniami może stać dwójka 16-latków. Funkcjonariusze zlokalizowali ich i zatrzymali. Komenda Policji w Kamiennej Górze po wykonaniu niezbędnych czynności zdecydowała się na zwolnienie jednego z nich do domu.

"Drugi nieletni został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka jako podejrzany o ten czyn" – ustalili policjanci. Funkcjonariusze przekażą całość materiałów dotyczących zdarzenia do sądu rodzinnego. Ten będzie decydować o dalszym losie 16-latka.

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O konkrety w tej sprawie w rozmowie z "Polsat News" została zapytana młodsza aspirant Katarzyna Trzepak. – Całość zebranego przez kamiennogórskich policjantów materiału dowodowego zostanie przekazana do sądu rodzinnego i to on będzie musiał zadecydować, czy 16-latek będzie odpowiadał jako dorosły, czy jako nieletni – przekazała policjantka.

Dalsza część artykułu poniżej.

Z relacji funkcjonariuszki wynika, że 16-latek i 15-latek się znali. Policja nie przekazała szczegółów przebiegu zdarzenia i wyjaśnień złożonych przez zatrzymanego nastolatka.

Atak w trakcie Zalew Fest – święta Kamiennej Góry

Ulica Księcia Bolka I w Kamiennej Górze znajduje się bezpośrednio przy parku, w którym odbywa się właśnie Zalew Fest, czyli trzydniowe wydarzenie rekreacyjne (nazywane na profilach miasta "świętem Kamiennej Góry"), na które wstęp jest bezpłatny.

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