Piątkowy wieczór w Kamiennej Górze zakończył się tragicznym zdarzeniem. W rejonie ul. Księcia Bolka I doszło do ataku na 15-latka, który został raniony ostrym narzędziem. Nastolatek wymagał pilnej pomocy i został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala we Wrocławiu. Policja zatrzymała dwóch 16-latków.
Wczoraj wieczorem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze przekazała informacje o akcji ratunkowej na ul. Księcia Bolka I. Zdarzenie dotyczyło ataku z użyciem ostrego narzędzia, w wyniku którego osoba poszkodowana doznała ciężkich obrażeń ciała.
Pilna ewakuacja medyczna odbyła się z wykorzystaniem śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Chłopiec został przetransportowany do wrocławskiego szpitala. Ze względu na charakter sytuacji w sprawę zaangażowała się policja, która błyskawicznie dokonała zatrzymania dwóch 16-latków.
15-latek raniony ostrym narzędziem. Zatrzymano dwóch 16-latków
Szerszy kontekst na temat zdarzenia przekazała nieługo poźniej komenda policji w Kamiennej Górze.
"Po godzinie 19, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani o tym, że przy budynku na ulicy Księcia Bolka I w Kamiennej Górze miało dojść do zranienia niebezpiecznym przedmiotem 15-latka" – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku.
"Natychmiast na miejsce skierowane zostały policyjne patrole, które zabezpieczyły miejsce zdarzenia i ustalały jego przebieg" – relacjonuje mł. asp. Katarzyna Trzepak.
Policjanci pierwotnie ustalili, że za wydarzeniami może stać dwójka 16-latków. Funkcjonariusze zlokalizowali ich i zatrzymali. Komenda Policji w Kamiennej Górze po wykonaniu niezbędnych czynności zdecydowała się na zwolnienie jednego z nich do domu.
"Drugi nieletni został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka jako podejrzany o ten czyn" – ustalili policjanci. Funkcjonariusze przekażą całość materiałów dotyczących zdarzenia do sądu rodzinnego. Ten będzie decydować o dalszym losie 16-latka.
O konkrety w tej sprawie w rozmowie z "Polsat News" została zapytana młodsza aspirant Katarzyna Trzepak. – Całość zebranego przez kamiennogórskich policjantów materiału dowodowego zostanie przekazana do sądu rodzinnego i to on będzie musiał zadecydować, czy 16-latek będzie odpowiadał jako dorosły, czy jako nieletni – przekazała policjantka.
Dalsza część artykułu poniżej.
Zobacz także
Z relacji funkcjonariuszki wynika, że 16-latek i 15-latek się znali. Policja nie przekazała szczegółów przebiegu zdarzenia i wyjaśnień złożonych przez zatrzymanego nastolatka.
Atak w trakcie Zalew Fest – święta Kamiennej Góry
Ulica Księcia Bolka I w Kamiennej Górze znajduje się bezpośrednio przy parku, w którym odbywa się właśnie Zalew Fest, czyli trzydniowe wydarzenie rekreacyjne (nazywane na profilach miasta "świętem Kamiennej Góry"), na które wstęp jest bezpłatny.
Pierwsze koncerty odbyły się wczoraj. Na scenie wystąpili m.in. Peja Slums Attack i Matt Bukovski. Dziś i w niedzielę na scenie pojawić się mają m.in. Edyta Górniak, Daria Marx, DJ Alex, Argentyńskie Tango z Chris Peake & Anke Michaelis i grupą Görlitz, Poparzeni Kawą Trzy i Sachiel.