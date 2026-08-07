Andrzej Morozowski zmarł we wtorek 4 sierpnia w wieku 69 lat po długiej walce z chorobą nowotworową. Stacja TVN24, z którą dziennikarz był związany od wielu lat, poinformowała o szczegółach ceremonii pogrzebowej. Jej część otwarta ma odbyć się na warszawskich Powązkach Wojskowych, jednak prywatny pochówek będzie miał miejsce na innym cmentarzu.
Informacja o śmierci Andrzeja Morozowskiego obiegła Polskę we wtorek 4 sierpnia. Ceniony dziennikarz i publicysta zmarł w wieku 69 lat. Jeszcze w marcu informowaliśmy, że po ponad półrocznej przerwie znów poprowadził program "Tak jest" w TVN24. Gospodarz formatu rozpoczął wtedy najnowsze wydanie od krótkiego oświadczenia, wyjaśniając widzom, że powodem jego długiej nieobecności na antenie była walka z chorobą nowotworową.
Ceremonia pogrzebowa Andrzeja Morozowskiego będzie miała dwie lokalizacje
Stacja TVN24, z którą Andrzej Morozowski był związany od samych jej początków, czyli od 2001 roku, przekazała w czwartek 6 sierpnia informacje dotyczące pogrzebu dziennikarza.
"Pożegnanie Andrzeja Morozowskiego odbędzie się 14 sierpnia o godzinie 10:00 na Powązkach Wojskowych w Warszawie (ul. Powązkowska 43/45). Uroczystości będą miały charakter otwarty i będą mogli w nich uczestniczyć wszyscy, którzy chcą go pożegnać" – poinformowała stacja.
W opublikowanym komunikacie dodano również szczegóły dotyczące drugiej, bardziej prywatnej części ceremonii i samego pochówku. "Następnie – już bez udziału kamer i fotoreporterów – na miejsce spoczynku Andrzeja odprowadzimy na cmentarzu w Pyrach przy ulicy Farbiarskiej 30" – przekazała redakcja, która wielokrotnie w studiu TVN24 oddała hołd Morozowskiemu.
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Andrzej Morozowski spocznie na cmentarzu w Pyrach
Wybór cmentarza w Pyrach – historycznym osiedlu i obszarze Miejskiego Systemu Informacji w południowej części warszawskiego Ursynowa – przełamuje nieco powszechny zwyczaj chowania cenionych osób publicznych, które zazwyczaj spoczywają na Powązkach. Niemniej jednak na tej ursynowskiej nekropolii również pochowano wiele znanych w Polsce postaci.
Jak wskazuje "Super Express", spoczywa tam między innymi Marek Walczewski, aktor znany z kultowej roli Stępnia w serialu "13 posterunek" (zm. 2009). Na tym samym cmentarzu pochowani są także Andrzej Kurek i Zdzisław Kamiński (zm. 1989) – twórcy popularnonaukowego programu "Sonda" z czasów PRL, którzy zginęli w wypadku samochodowym. Swoje miejsce spoczynku ma tam również Barbara Kosmal (zm. 1993), aktorka i modelka, a prywatnie córka Barbary Brylskiej, również tragicznie zmarła w wypadku, a także aktor Tomasz Zaliwski (zm. 2006), mąż Teresy Lipowskiej.
Dorobek dziennikarski Andrzeja Morozowskiego
Andrzej Morozowski był jedną z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych postaci polskich mediów, związaną z dziennikarstwem od kilku dekad. Urodził się 13 czerwca 1957 r. w Warszawie. Pierwsze zawodowe kroki stawiał we wczesnych latach dziewięćdziesiątych w radiu – przez długi czas był związany z Radiem ZET. Jednocześnie współpracował też wtedy z Telewizją Polską, w której tworzył relacje chociażby do programu "Teleexpress".
Ogólnopolską popularność przyniosła mu właśnie telewizja. Na początku lat dwutysięcznych związał się z Grupą TVN, gdzie m.in. współtworzył legendarny program publicystyczny "Teraz my!" razem z Tomaszem Sekielskim. Ich dziennikarskie śledztwa ujawniały liczne afery polityczne, a wspólna praca została wielokrotnie nagrodzona – m.in. Wiktorami, Telekamerami oraz tytułem Dziennikarza Roku.
Następnie współtworzył takie programy jak "Skaner polityczny", "Bohater tygodnia", "Studio 24", "Kuluary" czy "Rozmowa bardzo polityczna". Od 2010 roku był gospodarzem autorskiego programu publicystycznego "Tak jest!", w którym rozmawiał z politykami i ekspertami o najważniejszych wydarzeniach dnia. Jego dociekliwy styl prowadzenia rozmów sprawił, że zyskał grono wiernych widzów.