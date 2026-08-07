Ceremonia pogrzebowa Andrzeja Morozowskiego odbędzie się w dwóch różnych lokalizacjach Fot. Kadr z programu "Tak jest" / TVN24

Andrzej Morozowski zmarł we wtorek 4 sierpnia w wieku 69 lat po długiej walce z chorobą nowotworową. Stacja TVN24, z którą dziennikarz był związany od wielu lat, poinformowała o szczegółach ceremonii pogrzebowej. Jej część otwarta ma odbyć się na warszawskich Powązkach Wojskowych, jednak prywatny pochówek będzie miał miejsce na innym cmentarzu.

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Informacja o śmierci Andrzeja Morozowskiego obiegła Polskę we wtorek 4 sierpnia. Ceniony dziennikarz i publicysta zmarł w wieku 69 lat. Jeszcze w marcu informowaliśmy, że po ponad półrocznej przerwie znów poprowadził program "Tak jest" w TVN24. Gospodarz formatu rozpoczął wtedy najnowsze wydanie od krótkiego oświadczenia, wyjaśniając widzom, że powodem jego długiej nieobecności na antenie była walka z chorobą nowotworową.

Ceremonia pogrzebowa Andrzeja Morozowskiego będzie miała dwie lokalizacje

Stacja TVN24, z którą Andrzej Morozowski był związany od samych jej początków, czyli od 2001 roku, przekazała w czwartek 6 sierpnia informacje dotyczące pogrzebu dziennikarza.

"Pożegnanie Andrzeja Morozowskiego odbędzie się 14 sierpnia o godzinie 10:00 na Powązkach Wojskowych w Warszawie (ul. Powązkowska 43/45). Uroczystości będą miały charakter otwarty i będą mogli w nich uczestniczyć wszyscy, którzy chcą go pożegnać" – poinformowała stacja.

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W opublikowanym komunikacie dodano również szczegóły dotyczące drugiej, bardziej prywatnej części ceremonii i samego pochówku. "Następnie – już bez udziału kamer i fotoreporterów – na miejsce spoczynku Andrzeja odprowadzimy na cmentarzu w Pyrach przy ulicy Farbiarskiej 30" – przekazała redakcja, która wielokrotnie w studiu TVN24 oddała hołd Morozowskiemu.

Andrzej Morozowski spocznie na cmentarzu w Pyrach

Wybór cmentarza w Pyrach – historycznym osiedlu i obszarze Miejskiego Systemu Informacji w południowej części warszawskiego Ursynowa – przełamuje nieco powszechny zwyczaj chowania cenionych osób publicznych, które zazwyczaj spoczywają na Powązkach. Niemniej jednak na tej ursynowskiej nekropolii również pochowano wiele znanych w Polsce postaci.

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Jak wskazuje "Super Express", spoczywa tam między innymi Marek Walczewski, aktor znany z kultowej roli Stępnia w serialu "13 posterunek" (zm. 2009). Na tym samym cmentarzu pochowani są także Andrzej Kurek i Zdzisław Kamiński (zm. 1989) – twórcy popularnonaukowego programu "Sonda" z czasów PRL, którzy zginęli w wypadku samochodowym. Swoje miejsce spoczynku ma tam również Barbara Kosmal (zm. 1993), aktorka i modelka, a prywatnie córka Barbary Brylskiej, również tragicznie zmarła w wypadku, a także aktor Tomasz Zaliwski (zm. 2006), mąż Teresy Lipowskiej.

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Dorobek dziennikarski Andrzeja Morozowskiego

Andrzej Morozowski był jedną z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych postaci polskich mediów, związaną z dziennikarstwem od kilku dekad. Urodził się 13 czerwca 1957 r. w Warszawie. Pierwsze zawodowe kroki stawiał we wczesnych latach dziewięćdziesiątych w radiu – przez długi czas był związany z Radiem ZET. Jednocześnie współpracował też wtedy z Telewizją Polską, w której tworzył relacje chociażby do programu "Teleexpress".

Ogólnopolską popularność przyniosła mu właśnie telewizja. Na początku lat dwutysięcznych związał się z Grupą TVN, gdzie m.in. współtworzył legendarny program publicystyczny "Teraz my!" razem z Tomaszem Sekielskim. Ich dziennikarskie śledztwa ujawniały liczne afery polityczne, a wspólna praca została wielokrotnie nagrodzona – m.in. Wiktorami, Telekamerami oraz tytułem Dziennikarza Roku.