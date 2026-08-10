W sondażu Polacy wybrali najlepszą Pierwszą Damę Fot. Shutterstock

Jolanta Kwaśniewska w oczach zdecydowanej większości Polaków była najlepszą Pierwszą Damę w historii III RP. Z najnowszego sondażu wynika, że żona Aleksandra Kwaśniewskiego cieszy się uznaniem wyborców niemal wszystkich formacji politycznych, dystansując pozostałe małżonki prezydentów. Marta Nawrocka jest na podium, ale od wyniku Kwaśniewskiej dzieli ją przepaść.

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Najnowszy sondaż United Surveys by IBRiS dla WP pokazuje, że Polacy są wyjątkowo zgodni, jeśli chodzi o ocenę roli, jaką małżonki prezydentów RP odgrywały u boku swoich mężów. W badaniu zadano jedno pytanie: "Kto Pani/Pana zdaniem był najlepszą Pierwszą Damą po 1989 roku?".

W sondażu Polacy wybrali najlepszą Pierwszą Damę. Marta Nawrocka ma o czym myśleć

Zdecydowana większość ankietowanych wskazała jedno nazwisko. Zdaniem 60,5 proc. respondentów najlepszą Pierwszą Damą po 1989 roku była Jolanta Kwaśniewska. Drugie miejsce zajęła Maria Kaczyńska z wynikiem 11,3 proc., a podium zamknęła Marta Nawrocka (8,4 proc.), która tym tytułem cieszy się od nieco ponad roku. Jeszcze przed zaprzysiężeniem męża Polacy byli pytani w innym sondażu, czy Marta Nawrocka jako Pierwsza Dama sprawdzi się w tej roli (odpowiedzi "tak" udzieliło 38,9 proc.).

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Na kolejnych miejscach znalazły się: Agata Kornhauser-Duda – 2,4 proc. i Danuta Wałęsa – 1,8 proc. Co ciekawe, Anna Komorowska zdobyła 0 proc. wskazań. Odpowiedź "żadna z nich" wybrało 6 proc. badanych, natomiast 9,6 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie rozstrzygnąć tej kwestii.

Co więcej, silna pozycja Jolanty Kwaśniewskiej utrzymuje się niezależnie od sympatii politycznych ankietowanych. Aż 88 proc. wyborców partii tworzących obecną koalicję rządzącą uznało Kwaśniewską za najlepszą Pierwszą Damę. Drugą pozycję w tej grupie zdobyła Maria Kaczyńska z wynikiem 7 proc.

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Wśród zwolenników ugrupowań opozycyjnych (PiS, Razem i Konfederacja) Kwaśniewska również uplasowała się na pierwszym miejscu z wynikiem 41 proc., wyprzedzając Marię Kaczyńską (20 proc.) oraz Martę Nawrocką (18 proc.). W samym elektoracie obu Konfederacji Jolanta Kwaśniewska zdobyła 42 proc. głosów, natomiast drugie miejsce ex aequo zajęły Marta Nawrocka, ale też odpowiedź "żadna z nich" (po 18 proc.).

Poparcie dla Kwaśniewskiej ponad podziałami politycznymi

Inny sondaż wskazał też najlepszego prezydenta po 1989 roku. Przeprowadziła go ta sama pracownia i z tego badania wynika, że to Aleksander Kwaśniewski jest uznawany przez 44,7 proc. Polaków za najlepszego prezydenta III RP. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14 proc. Były prezydent, podobnie jak jego małżonka, utrzymuje wysokie oceny w większości grup wyborców.

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Wśród zwolenników obecnego obozu rządzącego poparło go 76 proc., natomiast w przypadku wyborców ugrupowań opozycyjnych na pierwszym miejscu ex aequo znaleźli się Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński i Karol Nawrocki – każdy z nich uzyskał po 25 proc. wskazań. Zaskakująco niski wynik w tym badaniu miał Andrzej Duda – jego nazwisko wskazało zaledwie 2 proc. respondentów z tej grupy. Wyborcy obu Konfederacji na najwyższym stopniu podium umieścili Kwaśniewskiego i Nawrockiego (po 22 proc.).