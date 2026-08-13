Wybuch Etny Fot. nicolabelotti96/Shutterstock

Erupcja Etny zademonstrowała potęgę żywiołu, dzieląc odwiedzających Sycylię na dwie grupy. Podczas gdy dla tysięcy podróżnych wybuch oznacza chaos na lotnisku, dla innych stał się pretekstem do ekscytującej wycieczki.

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Etna to najwyższy i najaktywniejszy wulkan w Europie. Znajduje się na wschodnim wybrzeżu Sycylii we Włoszech, blisko Katanii i wybucha nawet kilkadziesiąt razy w roku. Najnowsza, wyjątkowo silna erupcja Etny rozpoczęła się w piątek, 7 sierpnia 2026 roku. Wulkan zaczął wtedy wyrzucać duże ilości pyłu i lawy, co doprowadziło m.in. do zamknięcia lotniska w Katanii.

Paraliż komunikacyjny. Lotnisko w Katanii nie mogło funkcjonować normalnie

Wybuch nastąpił podczas szczytu sezonu wakacyjnego. To moment, w którym południe Europy przeżywa oblężenie – w tym sezonie rekordowy wzrost odnotowali choćby Polacy w Portugalii. Głównym źródłem problemów dla turystów próbujących opuścić wyspę stały się chmury pyłu wulkanicznego wyrzucone w powietrze przez Etnę.

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Ze względów bezpieczeństwa, w tym zerowej widoczności, władze lotniska w Katanii zostały zmuszone do wstrzymania operacji lotniczych. Mniejsze lotnisko Comiso także zostało tymczasowo sparaliżowane.

Do pierwszej dużej fali odwołań lotów na Sycylii doszło w poniedziałek, 10 sierpnia. Poskutkowało to zmianą planów tysięcy podróżnych, którzy musieli organizować alternatywną podróż na własną rękę lub zostać na przymusowych wydłużonych wakacjach na Sycylii. Nie jest to pierwszy raz w tym sezonie, kiedy Etna powoduje zamknięcie lotniska.

Nie wszyscy jednak narzekają. Etna dała spektakularny spektakl

Podczas gdy jedni marzyli o szybkim wylocie, inni szturmowali zbocza Etny. Spływająca po zboczach lawa tworzy piękny widok, szczególnie nocą, gdy odznacza się na tle ciemnego nieba. Jak podaje "Newsmax Polska", biura podróży i przewodnicy przeżywają oblężenie, bo liczba chętnych na nocne wyprawy przerosła wszelkie oczekiwania.

Rosnąca popularność erupcji ma jednak ciemną stronę. Zgodnie z przepisami turystyka na Etnie jest regulowana: samodzielnie można wejść jedynie na wysokość 2400 m n.p.m. Wyższe partie wulkanu (którego szczyt sięga 3324 m n.p.m.) wymagają opieki przewodnika.

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Jak podaje "La Sicilia", wielu amatorów ignoruje zasady bezpieczeństwa. Szacuje się, że w ostatnim czasie każdej nocy na szlaki rusza nawet do 2000 osób. Często bez przewodnika czy odpowiedniego obuwia.