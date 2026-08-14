Na Wyspach Kanaryjskich zauważono rekina Fot.Christopher Moswitzer/Shutterstock

Plażowicze i pływacy zgromadzeni na jednym z kąpielisk na Teneryfie przeżyli chwile przestrachu. W pobliżu brzegu nagle pojawił się pokaźnych rozmiarów rekin. Incydent opóźnił start zawodów sportowych. Czy turyści wypoczywający na Wyspach Kanaryjskich mają powody do obaw?

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Polacy uwielbiają jeździć na Wyspy Kanaryjskie. Tym razem wieści z jednej z wysp budzą jednak lęk. Do zdarzenia, o którym mowa, doszło w minioną sobotę, 8 sierpnia 2026 roku, w rejonie miejscowości Radazul (gmina El Rosario) na wschodnim wybrzeżu Teneryfy. Tuż pod powierzchnią wody dostrzeżono dużego rekina.

Jak podaje portal "NaKanarach", drapieżnik pojawił się dokładnie w miejscu, gdzie miały rozpocząć się zawody w nurkowaniu. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa podjęli decyzję o wstrzymaniu zawodów. Pływacy musieli przeczekać, aż rekin odpłynie w głębsze części oceanu. Nagranie z tego spotkania szybko trafiło do sieci.

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Rekiny na Kanarach. Czy jest się czego obawiać?

Pojawienie się rekina po raz kolejny wywołało wśród turystów pytania o to, jak bezpieczne są kąpiele w wodach Oceanu Atlantyckiego wokół Wysp Kanaryjskich. Jednak eksperci uspokajają, że rekiny są naturalną częścią lokalnego ekosystemu. Żyją w tych wodach od zawsze i nie zostały tam sztucznie sprowadzone.

W akwenach otaczających archipelag spotkać można kilkanaście gatunków tych ryb, m.in. rekina młota, czyli osobnika osiągającego nawet do 5 metrów długości, który mimo groźnego wyglądu niezwykle rzadko wchodzi w interakcje z ludźmi.

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W wodach pojawia się również rekin błękitny, preferujący zazwyczaj głębsze wody, a także anioł morski, czyli chroniony, kamuflujący się na piaszczystym dnie i niegroźny dla człowieka rekin. W wodach wokół Wysp Kanaryjskich można spotkać też rekina pielgrzymiego, ale żywi się on jedynie planktonem.

Wbrew pozorom większość z nich to zwierzęta płochliwe, które traktują człowieka jako zagrożenie i raczej unikają z nami kontaktu.

Jakie jest realne ryzyko ataku? Statystyki mówią same za siebie

Choć widok płetwy wystającej z wody w pobliżu plaży budzi emocje, ryzyko stania się ofiarą ataku na Kanarach jest praktycznie zerowe. Od XVI wieku na terenie całego archipelagu odnotowano zaledwie 6 potwierdzonych incydentów z udziałem rekinów (dla porównania – w całej Hiszpanii było ich 13). Statystyczne prawdopodobieństwo ataku w tym regionie szacuje się na raz na 50 lat.

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