Niebezpieczny pożar w Chorwacji. Turyści i mieszkańcy ewakuowani Fot. Simun Galic/Shutterstock

W czwartek wieczorem w pobliżu chorwackiego miasta Omiš uwielbianego przez Polaków wybuchł duży pożar. Sytuacja jest dynamiczna, a ogień ruszył w kierunku zabudowań i centrum miasteczka. Zapadła już decyzja o ewakuacji mieszkańców i turystów.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Chorwacja niezmiennie pozostaje ulubionym wakacyjnym miejscem Polaków. A nasi turyści potrafią przywiązywać się do konkretnych miejsc w tym kraju. Jednym z nich bez wątpienia jest Omiš, położony u ujścia rzeki Cetiny tworzącej kanion u podnóża skalnego masywu Mosor, tylko 25 km od Splitu. Właśnie tam w czwartek 13 sierpnia wybuchł pożar.

Pożar w Omiš w Chorwacji. Turyści ewakuowani, 10 osób rannych

Sytuacja w Chorwacji rozwijała się błyskawicznie. Ogień pojawił się w godzinach wieczornych, a już w piątek rano serwis Index.hr przekazał, że pożar zmierza w kierunku miasta i jego centrum. Lokalne władze natychmiast zdecydowały o częściowej ewakuacji mieszkańców a także turystów.

REKLAMA

Z najnowszych informacji wynika, że na ulicach płonął auta. Rannych zostało 10 osób, z czego stan dwóch określa się jako poważny. Na sytuację w Chorwacji zareagowała już polska ambasada i system Odyseusz, który służy do ostrzegania polskich podróżnych o zagrożeniu.

"Trwa gaszenie groźnego pożaru w miejscowości Lokva Rogoznica w okolicach Omiša. ​Ogień rozprzestrzenia się w kierunku Marušići i Mimice. Miejscowe służby ewakuują mieszkańców i turystów, kierując ich do hali sportowej Ribnjak w Omišu. Policja zamknęła dla ruchu Jadranską Magistralę (DC8) na odcinku od Stanići od strony Splitu do Medići od strony Makarskiej. Apelujemy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń miejscowych władz. Numer alarmowy w przypadku pożaru: 193" – pisała o północy polska ambasada w Zagrzebiu.