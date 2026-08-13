Egipt to zdecydowany ulubieniec Polaków Fot. Kiev.Victor/Shutterstock

Polacy uwielbiają wakacje w Egipcie, a przewoźnicy dobrze o tym wiedzą. Węgierska linia lotnicza Wizz Air bardzo zaskoczyła otwierając tam aż 10 bezpośrednich tras z Polski. Przewoźnik jednak się na tym nie zatrzymał i dokłada kolejne połączenia do kraju faraonów. To pokazuje, jak duże może być zainteresowanie.

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Egipt od lat jest stałym faworytem naszych rodaków. O pierwsze miejsce w biurach podróży bije się jedynie z Turcją, która co roku przyciąga nas tanimi wczasami all inclusive. Na niesłabnącą popularność afrykańskiego kierunku wskazują jednak nowe trasy, które przewoźnicy otwierają w naszym kraju. Niedawno miłośnicy podróży dowiedzieli się o uruchomieniu 10 bezpośrednich połączeń z Polski na lotniska w Hurghadzie, Marsa Alam i Sharm el-Sheikh przez linię Wizz Air. Pierwszy samolot jeszcze nie odleciał, a przewoźnik już zwiększa liczbę rotacji.

Pojawią się nowe trasy do Egiptu. Wizz Air dostał pozwolenie

Jak poinformował portal branżowy "Rynek lotniczy", węgierska spółka Wizz Air otrzymała od Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodę na wykonywanie regularnych przewozów lotniczych między Polską a Egiptem. Nowe trasy mogą być wykorzystywane do obsługi połączeń realizowanych przez biura podróży, a także do sprzedaży indywidualnej. W systemach rezerwacyjnych pojawią się w sezonie zimowym 2026/27.

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Wysoki popyt na loty rozkładowe do Egiptu sprawił, że jeszcze przed startem zimowego rozkładu więc i debiutem tras węgierski przewoźnik zwiększył częstotliwość lotów.

Oto zestawienie zmian w programie lotów:

Katowice – Hurghada. Wzrost z 3 do 4 rejsów tygodniowo, a od lutego do połowy marca: wzrost do 5 rejsów tygodniowo. Katowice – Szarm el-Szejk. Wzrost z 2 do 4 rejsów tygodniowo. Gdańsk – Szarm el-Szejk. Wzrost z 2 do 3 rejsów tygodniowo . Gdańsk – Marsa Alam. Wzrost z 2 do 4 rejsów tygodniowo. Od stycznia: wzrost do 5 rejsów tygodniowo . Kraków – Marsa Alam. Wzrost z 2 do 3 rejsów tygodniowo. Wrocław – Hurghada. Wzrost z 3 do 4 rejsów tygodniowo. Warszawa-Modlin – Marsa Alam. Od stycznia: wzrost z 3 do 4 rejsów tygodniowo.

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Decyzja ULC daje przewoźnikowi możliwość rozszerzenia siatki w przyszłości o kolejne egipskie miasta. Wizz Air rozważa kierunki historyczno-kulturowe, takie jak Asuan i Luksor, a także inne destynacje: Taba, Święta Katarzyny i Al-Alamajn.

Egipt – niewielu turystów wie, że zmienił się sposób wydawania wiz

Osoby podróżujące do Egiptu powinny wiedzieć, że kraj ten przechodzi właśnie cyfryzację procesu wydawania wiz. Tradycyjne pieczątki wklejane do paszportów odchodzą w zapomnienie. Zostaną zastąpione cyfrowym kodem QR i tzw. stemplem komputerowym.

Nowy system działa pilotażowo na lotnisku w Kairze, jednak w ciągu najbliższych tygodni lub miesięcy najpewniej zostanie rozszerzony na pozostałe lotniska, np. w Hurghadzie czy Marsa Alam. Według egipskiego Ministerstwa Turystyki zmiana ma rozładować tłok i zamieszanie na lotniskach.

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Oznacza to, że przed wyjazdem musimy pomyśleć o kilku dodatkowych krokach. Wniosek o wydanie wizy należy złożyć najpóźniej 48 godzin przed wylotem (alternatywnie można skorzystać z urządzeń samoobsługowych dostępnych na lotnisku po przylocie). Łatwiej jest jednak załatwić wszelkie formalności na dedykowanej stronie internetowej.