Polska wyróżniona w niemieckim rankingu Fot. alicja neumiler/Shutterstock

Chociaż wielu Polaków uwielbiają narzekać na nasz kraj, zagraniczni turyści wprost go uwielbiają. W ostatnim czasie Polska została wyróżniona w rankingu niemieckiego portalu, który przeanalizował najlepsze kierunki na wakacje dla swoich rodaków. Wiemy, za co docenili nas sąsiedzi.

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Portal "Urlaubstracker" przeanalizował 9 krajów sąsiadujących z Niemcami pod kątem krótkich samochodowych wyjazdów wakacyjnych. Pod uwagę wzięto rozmaite kryteria: lokalne ceny, komfort podróży, atrakcje turystyczne oraz pogodę. Chociaż Polska nie zajęła w tym zestawieniu pierwszego miejsca, nasz kraj i tak uplasował się wysoko wśród ulubieńców niemieckich turystów.

Czechy zwycięzcą rankingu. Nasi sąsiedzi zajęli pierwsze miejsce

Krajem, który okazał się najlepszy na krótki city break dla naszego zachodniego sąsiada, są Czechy. Niemcy docenili je za konkurencyjne ceny, brak tłumów oraz małe natężenie ruchu drogowego.

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Co ciekawe, w swoim badaniu Niemcy wzięli pod uwagę także gościnność poszczególnych krajów. Ocenili ją w postaci wskaźnika pomocności. W ankiecie zapytali uczestników, czy w ostatnich tygodniach pomogli zupełnie obcej osobie. Z badania wynika, że to właśnie Czesi okazali się najbardziej gościnnym krajem – 64 proc. respondentów stwierdziło, że w ostatnim czasie zdarzyło im się pomóc nieznajomemu, na przykład wskazując drogę, pomagając podczas awarii samochodu czy w supermarkecie.

Polska wcale nie jest gorsza. Niemcy nas lubią

Chociaż nie zajęliśmy pierwszego miejsca, Niemcy docenili nas przede wszystkim jako kierunek atrakcyjny cenowo. Polacy często narzekają na Bałtyk i jego horrendalne ceny; dla naszego sąsiada wypoczynek nad polskim morzem jest jednak o około 33 proc. tańszy niż po niemieckiej stronie granicy. Podobnie jest z paliwem, którego ceny w Polsce okazują się o ok. 30 proc. korzystniejsze niż w Niemczech – to dlatego przy zachodniej granicy od miesięcy kwitnie turystyka paliwowa. Kategorią, w której nie wypadliśmy zbyt dobrze, jest natomiast komfort dojazdu. W drodze do Polski istnieje wyższe ryzyko wystąpienia korków niż na trasie do Luksemburga, Belgii czy Czech.

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Wśród ulubionych kierunków Niemców znalazły się również kraje Europy Zachodniej. Holandia okazała się liderem turystyki rowerowej. Doceniono ją za rozbudowaną sieć tras, płaskie ukształtowanie terenu i świetną infrastrukturę dla rowerzystów. Dania została natomiast okrzyknięta najlepszym kierunkiem na wakacje z psem. Niemcy wyróżnili jej szerokie plaże i umiarkowane temperatury, dzięki którym Dania rośnie w siłę jako kierunek wybierany na coolcation.

Zagraniczni turyści kochają Polskę

Wyróżnienie przez Urlaubstracker to nie pierwszy raz, kiedy o Polsce piszą i mówią zagraniczni turyści. W maju w "The Independent" ukazała się relacja brytyjskiej dziennikarki, która z niewielkimi oczekiwaniami zarezerwowała bilet do Lublina. Wizyta przeszła jednak jej wszelkie oczekiwania, czemu autorka dała wyraz w artykule dla brytyjskiej gazety.

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