Mężczyzna zaatakował kobietę w Krakowie. Fot. w ramce: zrzut ekranu, X, Piotr #FBPE Fijakowski, montaż: naTemat.pl

Policja zabrała głos po nagraniu, które wywołało poruszenie w mediach społecznościowych. Chodzi o atak na obywateli Ukrainy w Krakowie. Funkcjonariusze potwierdzili, że prowadzą postępowanie pod kątem przestępstwa motywowanego narodowościowo i poszukują sprawcy.

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Zdarzenie miało miejsce wieczorem 5 sierpnia na ulicy Polonijnej w Krakowie, tuż przy markecie dużej sieci dyskontowej. Nagranie z jego przebiegu pojawiło się w mediach społecznościowych 6 sierpnia. Teraz do sprawy oficjalnie odniosła się policja.

"W związku ze zgłoszeniem incydentu, do którego doszło 5 sierpnia, pomiędzy dwiema osobami narodowości ukraińskiej a n/n mężczyzną informujemy, że Komisariat VI w Krakowie prowadzi postępowanie pod kątem art. 257 KK" – przekazała na X Policja Kraków.

Atak na Ukraińców w Krakowie. Poszkodowani złożyli zawiadomienie

Funkcjonariusze poinformowali, że obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Co konkretnie wydarzyło się w Krakowie? Nagranie ze zdarzenia pojawiło się w czwartek na X. Ze względu na wulgarny charakter nie publikujemy go w naTemat.pl. Na krążącym w sieci wideo widać mężczyznę w niebieskiej koszulce, który uderza kobietę. Później napastnik zaczyna gonić i wyzywać nagrywającego. Wśród obraźliwych słów są również takie, które sugerują, że agresja była motywowana narodowościowo.

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– Jest złożone w tej sprawie zawiadomienie przez osoby pokrzywdzone. Prowadzone są w tej chwili czynności – tak o sytuacji wypowiedziała się Anna Wolak-Gromala z KMP Kraków w rozmowie z Wirtualną Polską. – Kobieta została zaatakowana przez nieznanego jej mężczyznę. On miał się jej odgrażać, wyzywać, miał ją także popchnąć lub uderzyć, widać to na nagraniu – dodała funkcjonariuszka.

Według informacji przekazanych przez policję kobieta nie doznała żadnego uszczerbku na zdrowiu. Dla dobra postępowania funkcjonariusze nie przekazali więcej szczegółów zdarzenia.

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Dalsza część artykułu poniżej.

To może być kolejny przykład agresji motywowanej narodowościowo

Policja przyznaje, że postępowanie jest prowadzone "pod kątem art. 257 KK". Czego dotyczy ten przepis i jaka kara za jego naruszenie może grozić sprawcy?

"Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". artykuł 256. Kodeksu karnego Napaść z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej

W Polsce obserwowany jest ostatnio wzrost nastrojów antyukraińskich, którego wyrazem są sytuacje takie jak ta z Krakowa. Nie mówimy tu o odosobnionym przypadku. W ostatnich tygodniach wielokrotnie informowaliśmy o podobnych sytuacjach. W lipcu i sierpniu obserwowany jest gwałtowny wzrost liczby tego typu zdarzeń.