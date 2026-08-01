W tle: tył policyjnego pojazdu. W ramce: incydent w samochodzie.
Atak na kierowcę w taksówce. Fot w ramce: Wiadomości Częstochowa / Facebook

Policja wyjaśnia okoliczności ataku, do którego doszło w Częstochowie. 48-letnia kobieta zaatakowała kierowcę pochodzącego z Ukrainy. Napastniczka usłyszała już zarzuty napaści na tle narodowościowym, a z racji tego, że świadkiem zdarzenia było jej dziecko, sprawą zajmie się również sąd rodzinny.

Reklama.
Wygraj bilety DOUGLAS PREMIUM na koncert sanah!
REKLAMA

Policja poinformowała o kolejnej sytuacji, która może być elementem serii ataków na Ukraińców w Polsce. Wcześniej informowaliśmy m.in. o pobiciu nastolatek w Legnicy, brutalnej napaści na parę z Ukrainy we Wrocławiu i ataku na 60-latka, który stanął w obronie Ukraińca w tramwaju w Poznaniu. Tym razem sprawa dotyczy Częstochowy.

30 lipca w mediach społecznościowych został opublikowany film przedstawiający kobietę z dzieckiem, która zaatakowała kierowcę pojazdu do przewozu osób. Wideo nie umknęło uwadze służb. Funkcjonariusze szybko przystąpili do ustalenia okoliczności zdarzenia i osób, które brały w nim udział.

"Częstochowscy policjanci podjęli działania zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia oraz jego uczestników" – czytamy we wpisie Policji Śląskiej na Facebooku.

Wstępne ustalenia służb – 48-latka miała zaatakować 35-latka z Ukrainy

Relacja 35-latka została przytoczona w komunikacie Policji Śląskiej. Mężczyzna z Ukrainy złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Z jego treści wynika, że 35-latek realizował dla kobiety usługę przewozu osób. 48-latka miała poprosić go o zatrzymanie się przy sklepie. Mężczyzna odmówił. W reakcji kobieta miała uderzyć go w głowę.

Okoliczności zdarzenia mogą być stosunkowo łatwe do ustalenia. 35-latek miał zainstalowaną w swoim pojeździe kamerę. Nagranie z niej zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy i może pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia. Wideo ze zdarzenia zostało udostępnione m.in. przez profil Wiadomości Częstochowa na Facebooku.

48-latka jest już w rękach policji. Warto odnotować, że sama zgłosiła się na komisariat i przyznała się do przedstawionego jej zarzutu. Jak poinformowała Policja Śląska, kobieta usłyszała już zarzut ze strony Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ. Dotyczy on "stosowania przemocy i znieważenia obywatela Ukrainy z powodu przynależności narodowej". Kodeks karny jako maksymalną karę za to przestępstwo przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności.

Obecnie wobec kobiety zastosowano środki zapobiegawcze. Mowa tu o policyjnym dozorze, zakazie zbliżania się do pokrzywdzonego i poręczeniu majątkowym. Znaczenie ma również fakt, że w pojeździe znajdowało się dziecko. Jest to okoliczność, która może nie sprzyjać 48-latce.

Konsekwencje czynów 48-latki mogą dotknąć również dziecka

"Z uwagi na fakt, że świadkiem zdarzenia było małoletnie dziecko, z którym 48-latka podróżowała, materiały dotyczące tego zdarzenia zostaną również przekazane do sądu rodzinnego celem oceny sytuacji rodzinnej i podjęcia stosownych czynności w ramach jego kompetencji" – czytamy w komunikacie.

Dalsza część artykułu poniżej.

Zobacz także

Rosyjska rakieta pod Lublinem
Trop ws. rakiety wiedzie już tylko w jednym kierunku. MON ma "99,9 proc. pewności"
Syreny wyrwały ich ze snu. Mają jedno pytanie do rządzących: po co był ten alarm?
Syreny wyrwały ich ze snu. Mieszkańcy Lubelszczyzny mają jedno pytanie do rządu
Gromda, pobicie, śledczy
Gromda pod coraz większą lupą śledczych. Wychylili się z hejtem, teraz pożałują
Od lewej: Andrii Sybiha, Radosław Sikorski
Sybiha ramię w ramię z "Radkiem". Polska i Ukraina ustalają, co naprawdę się wydarzyło
w tle: zatrzymanie policyjne, w ramce: "Piasek"
Gromda odcina się od agresji na Ukraińców? To zobaczcie nowe nagranie ich członka
Donald Trump
Donald Trump szybko spełnił groźbę. USA znów zaatakowały Iran

Ze względu na to, że dziecko mogło być świadkiem przemocy motywowanej narodowościowo, policja ma obowiązek sprawdzić, czy wychowuje się ono w bezpiecznych warunkach. Zajmie się tym Sąd Rodzinny i Nieletnich, który w zależności od swoich ustaleń może (ale nie musi) podjąć wobec rodziny przewidziane w prawie rodzinnym i opiekuńczym np. wprowadzenie nadzoru kuratorskiego.

W skrajnych przypadkach sąd ma także możliwość ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej. Oczywiście nie w związku z jednorazową sytuacją agresji, ale w przypadku wykazania szeregu naruszeń i zaniedbań w trakcie postępowania sądowego.