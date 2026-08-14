Wakacyjny wypoczynek na chorwackim wybrzeżu zamienił się w dramatyczną walkę z żywiołem. Pożar szybko rozprzestrzenił się w okolicach Omiša, zmuszając mieszkańców i turystów do ucieczki. Niestety, wśród poszkodowanych jest także czwórka Polaków. Jedna z osób trafiła na oddział intensywnej terapii.
– Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital – przekazał w piątek po południu rzecznik MSZ Maciej Wewiór, jak podaje PAP.
Kilka godzin wcześniej rzecznik przekazał, że MSZ nie posiadało żadnych informacji na temat ofiar wśród obywateli Polski. Warto dodać, że jedno z głównych ognisk pożaru jest blisko miejscowości Omiš, która bardzo chętnie bywa odwiedzana przez turystów z naszego kraju.
Płomienie w Chorwacji spowodowały ogromne spustoszenie. Spaliło się wiele domów i samochodów. Pożar miał aż 200 ognisk.
Więcej informacji wkrótce.