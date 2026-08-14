Pożary w Chorwacji sieją spustoszenie. Fot. Hrvatska vatrogasna zajednica / Facebook.com

Wakacyjny wypoczynek na chorwackim wybrzeżu zamienił się w dramatyczną walkę z żywiołem. Pożar szybko rozprzestrzenił się w okolicach Omiša, zmuszając mieszkańców i turystów do ucieczki. Niestety, wśród poszkodowanych jest także czwórka Polaków. Jedna z osób trafiła na oddział intensywnej terapii.

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– Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital – przekazał w piątek po południu rzecznik MSZ Maciej Wewiór, jak podaje PAP.

Płomienie w Chorwacji spowodowały ogromne spustoszenie. Spaliło się wiele domów i samochodów. Pożar miał aż 200 ognisk.

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