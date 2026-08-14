22-latka zatrzymana w Modlinie Fot.Shutterstock

Wakacyjne plany 22-letniej mieszkanki województwa lubelskiego legły w gruzach podczas odprawy na lotnisku w Modlinie. Kobieta próbowała odlecieć do tureckiej Antalyi. Jednak obsługa lotniska szybko zauważyła, że z jej dowodem osobistym jest coś nie tak.

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Polacy uwielbiają latać do Turcji, a kraj ten od lat nie schodzi z czołówki najczęściej wybieranych przez nas kierunków na wakacje all inclusive. Mimo że Turcja nie należy do Unii Europejskiej, aby wjechać na jej teren, nie potrzebujemy paszportu; Polacy mogą przekroczyć granicę za okazaniem ważnego dowodu osobistego. Słowo "ważny" jest tutaj kluczowe. Przekonała się kobieta planująca wczasy w Antalyi, która została zatrzymana podczas próby posłużenia się unieważnionym dokumentem.

Kobieta nie miała ważnego dowodu. Daty na dokumencie były przerobione

Jak podaje Komenda Główna Straży Granicznej, do zdarzenia doszło w środę, 12 sierpnia podczas kontroli granicznej na lotnisku w Modlinie. Uwagę funkcjonariusza Straży Granicznej przykuł stan dokumentu, który zaprezentowała jedna z pasażerek.

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Po szczegółowym obejrzeniu dowodu okazało się, że dokument został własnoręcznie przerobiony. Zmieniona została zarówno data wydania dowodu, jak i jego termin ważności. Sprawdzenie w systemie rejestrów państwowych potwierdziło, że dokument figuruje jako unieważniony.

Kobieta została zatrzymana, a spreparowany dowód osobisty zabezpieczono jako materiał dowodowy w sprawie. W trakcie przesłuchania kobieta usłyszała zarzut posłużenia się sfałszowanym dokumentem.

Podróżowanie na podstawie przerobionych dokumentów stanowi przestępstwo z art. 270 Kodeksu karnego. 22-latka przyznała się do winy i postanowiła dobrowolnie poddać się karze. Decyzją sądu wymierzono jej grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 40 zł (łącznie 4 000 zł). Dodatkowo nakazano podanie wyroku do publicznej wiadomości.

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Twój dokument stracił ważność? Wczasy można uratować

Przed planowaniem podróży musimy upewnić się, że dokument potwierdzający naszą tożsamość jest ważny. Aby w razie zgubienia dokumentu mieć plan B, warto posiadać zarówno dowód osobisty, jak i paszport. Na trasach w strefie Schengen dokumenty te mogą być bowiem używane wymiennie , a zgubienie czy uszkodzenie jednego z nich nie zmusi nas do rezygnacji z lotu.

Jeżeli lecimy do kraju, w którym wymagany jest paszport, a na lotnisku okaże się, że z naszym dokumentem jest coś nie tak, warto skorzystać ze stanowisk do wyrabiania paszportu tymczasowego. Jest to prawdziwie rewolucyjna usługa, która uratowała plany wielu podróżnych. Obecnie jest dostępna na 7 polskich lotniskach:

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Lotnisko Chopina w Warszawie, Lotnisko Kraków-Balice, Lotnisko Gdańsk, Lotnisko Katowice w Pyrzowicach Lotnisko Poznań-Ławica Lotnisko Wrocław Lotnisko Warszawa-Modlin