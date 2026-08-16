Wypadek autokaru z Polakami na Węgrzech. Służby pokazały nagranie z akcji ratunkowej Fot. Strażak Dávid Dojcsák

O godzinie 1:00 w nocy z 15 na 16 sierpnia doszło do wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Autobus zjechał z autostrady M3 i wpadł do rowu. Zginęło 12 osób. Węgierscy strażacy pokazali nagranie z momentu akcji ratunkowej.

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Bilans nocnego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech jest tragiczny. 11 osób zginęło na miejscu, a dwunasta zmarła w szpitalu. Kilkadziesiąt osób odniosło mniejsze lub większe obrażenia. Aktualnie za prawdopodobną przyczynę wypadku uznaje się zaśnięcie kierowcy. W mediach społecznościowych udostępniono już nagranie z miejsca zdarzenia.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Akcja ratunkowa na ogromną skalę

Do wypadku doszło ok. godziny 1:00 w nocy. Na miejsce od razu wezwano załogi pogotowia ratunkowego, a także jednostki straży pożarnej. W celu ratowania polskich turystów na 139. kilometrze autostrady M3 pojawili się zawodowi strażacy z Mezőkövesd, Mezőcsát, Tiszaújváros, Miszkolca, Egeru, Füzesabony i Szolnok. Wszyscy podjęli interwencję pod nadzorem Służby Zarządzania Kryzysowego okręgu Borsod-Abaúj-Zemplén.

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W mediach społecznościowych dostępne jest nagranie pokazujące akcję ratunkową (znajdziecie je pod tym linkiem). Ta nie była łatwa. Autobus przewrócił się na bok, stąd, aby dostać się do poszkodowanych, konieczne było wybicie szyb, a także użycie ciężkiego sprzętu. Po odłączeniu zasilania w autobusie rozpoczęła się ewakuacja przez przednią szybę, okna i luki ewakuacyjne.

Jak przekazali strażacy, część poszkodowanych utknęła pod autobusem. "Aby móc je wydostać spod pojazdu, strażacy podnieśli tylną oś autobusu za pomocą wyciągarki, co umożliwiło im dotarcie do uwięzionych osób. Aby przemieścić pojazd o masie dwudziestu czterech ton, na miejsce zdarzenia przybyły dwa cywilne dźwigi o dużym udźwigu, które wspólnie wyciągnęły autobus ze skarpy, a następnie ustawiły go na kołach" – przekazano w oficjalnym komunikacie dotyczącym akcji.

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Autobusem z Węgier wracało 59 osób. 57 to turyści

Autobusem, który uległ wypadkowi na Węgrzech, jechało 57 turystów oraz dwóch kierowców. Węgierskie służby podają, że autokar wracał z wycieczki w Serbii. Bilans 12 ofiar jest taki sam jak w przypadku tragicznego wypadku polskiego autobusu w Chorwacji w 2022 roku.

Osoby szukające informacji na temat bliskich mogą dzwonić na specjalną infolinię uruchomioną przez polską ambasadę na Węgrzech: +36 20 472 9502. O jej uruchomieniu poinformował szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Tego typu tragedie przypominają również o tym, jak bezpiecznie rezerwować wakacje i sprawdzać przewoźnika przed wyjazdem.