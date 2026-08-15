Lotnisko w Katanii wraca do działania po prawie tygodniowej przerwie. Loty do Polski i tak odwołane Fot. elesi/Shutterstock

Włoskie lotnisko od 20 lat nie przetrwało tak długiego uziemienia, jak w minionym tygodniu. Przez blisko 7 dni nie odbywały się stamtąd żadne loty, co oznaczało ogromne utrudnienia. Te właśnie się kończą, ale Ryanair i Wizz Air i tak odwołały loty do Polski.

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Około 40,5 tysiąca ludzi korzysta dziennie z lotniska we włoskiej Katanii. Jest to największy port na Sycylii, którego ogromną zaletą i wadą jest bliskość wulkanu Etna. Z jednej strony ci, którzy marzą, żeby go zobaczyć, mają do niego bardzo blisko. Z drugiej, kiedy wulkan wybucha, lotnisko przeżywa prawdziwy paraliż. Ten najczęściej trwa nie więcej niż 2-3 dni, ale tym razem było inaczej.

Lotnisko w Katanii wznawia loty. Kolejne strefy otwarte

Sobota 15 sierpnia to pierwsze od wielu dni dobre wiadomości dla osób czekających na powrót z Katanii, ale i tych, które miały dopiero lecieć na wakacje na Sycylię. Pierwotnie wszystkie loty miały być wstrzymane do godziny 15:00. Poranek przyniósł jednak zdecydowaną poprawę warunków. Poziom zagrożenia obniżono z czerwonego do pomarańczowego, a to pozwoliło na wcześniejsze uruchomienie lotów.

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Od rana ponownie dostępny był sektor C1. Popiół utrzymywał się jeszcze w sekcji B3, ale wstępnie przewidywano, że i tam sytuacja poprawi się od godziny 14:00. I tak się stało. "W związku z obniżeniem poziomu alarmowego dotyczącego aktywności wulkanicznej z CZERWONEGO do POMARAŃCZOWEGO ponownie otwarto sektory C1 i B3. Ruch lotniczy na lotnisku w Katanii zostanie wznowiony o godz. 14:00 czasu lokalnego" – przekazały władze portu.

Jak się okazało, nie było to równoznaczne z natychmiastowym przywróceniem wszystkich lotów będących w rozkładzie. Mało tego, w powietrze wzbiło się bardzo niewiele samolotów, a Polacy muszą nadal czekać na rozwój sytuacji.

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Ryanair i Wizz Air odwołują loty do Polski. Lotnisko w Katanii wraca do działania

Zgodnie z rozkładem na sobotę 15 sierpnia zostało zaplanowanych kilka lotów z Katanii do Polski. Najpierw obaj popularni tani przewoźnicy odwołali zaplanowane przed południem loty z Sycylii do Katowic. Później Ryanair ok. 14:00 miał wystartować z Katanii do Krakowa. Wizz Air na 16:15 miał natomiast zaplanowany lot do Warszawy. Oba te połączenia zostały anulowane mimo oficjalnego przywrócenia operowania. Jako oczekiwany widnieje lot węgierskiego przewoźnika do Gdańska zaplanowany na 22:35, więc ci pasażerowie mogą mieć nieco więcej szczęścia.

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Dlaczego mimo otwarcia lotniska loty do Polski zostały odwołane? Po pierwsze, port mógł jeszcze nie wrócić do pełnej działalności, na co wskazuje jego system. Zdecydowana większość lotów widnieje jako odwołana, a te które latają, są opóźnione. Po drugie, przewoźnicy mogą nie mieć w Katanii wystarczającej liczby samolotów, żeby od razu zabrać dziesiątki tysięcy pasażerów, którzy tkwią tam nawet od poniedziałku, czekając na poprawę sytuacji.

W praktyce przywrócenie pełnego poziomu działania przewoźników w Katanii zajmie co najmniej kilka dni. Najwięcej będzie zależało od kolejnego obniżania poziomów zagrożenia i zwiększania liczby obsługiwanych lotów. Wówczas samoloty zaczną przywozić nowych pasażerów, a także zabierać tych, którzy wciąż czekają na powrót z przedłużonych na siłę wakacji. Natomiast jeśli popiół z Etny znów pojawi się nad lotniskiem, dojdzie do kolejnego wstrzymania lotów.