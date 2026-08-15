Ryanair i Wizz Air z zielonym światłem na Sycylii. Jest szansa na powrót lotów z lotniska w Katanii Fot. Antonello Marangi/Shutterstock

Takiego lotniczego paraliżu we Włoszech nie mieliśmy od lat. Owszem, Etna nieraz dawała się we znaki i wyrzucając popiół, na kilka dni paraliżowała port. Teraz utrudnienia trwają w zasadzie od tygodnia, ale przełom może nastąpić już o godzinie 14:00 w sobotę 15 sierpnia.

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Dziennie z lotniska w Katanii w sezonie wakacyjnym korzysta średnio 40,5 tys. osób. Na początku sierpnia ta liczba mogła być jeszcze wyższa, ponieważ tydzień z 15 sierpnia to we Włoszech tzw. Ferragosto, czyli okres wzmożonych podróży. Choć Wizz Air i Ryanair nadal musiały przesunąć tam część lotów, to o godzinie 10:00 port przekazał wiadomość, która przywróci nadzieję tysiącom turystów, którzy utknęli na Sycylii.

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Erupcja Etny rozpoczęła się przed tygodniem i nikt nie spodziewał się, że potrwa tak długo. Lotnisko nie było tak długo sparaliżowane od ok. 20 lat. W piątek wieczorem port informował, że żaden samolot nie odleci stamtąd co najmniej do godziny 15:00 w sobotę 15 sierpnia. Ranek przyniósł jednak znacznie bardziej pozytywne informacje.

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Jak podaje spółka Aeroporto di Catania – Sicilia zarządzająca m.in. portem w Katanii, poziom zagrożenia związanego z erupcją Etny został obniżony z czerwonego do pomarańczowego, a to umożliwi wznowienie połączeń.

"W związku z obniżeniem poziomu alarmowego aktywności wulkanicznej z CZERWONEGO do POMARAŃCZOWEGO nastąpiło natychmiastowe ponowne otwarcie sektora C1" – przekazano w sobotę o godzinie 10:00. To jednak nie koniec. Popiół zalega w pozostałych częściach lotniska, ale służby już wkroczyły do akcji. Dzięki temu jest szansa, że już o godzinie 14:00 będzie możliwe przywrócenie operacji także w strefie B3.

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"Uprzejmie prosimy pasażerów o sprawdzenie statusu swojego lotu u linii lotniczej przed udaniem się na lotnisko. Kolejne aktualizacje pojawią się w ciągu najbliższych godzin" – dodano w najnowszym komunikacie.

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Już teraz wiadomo, że uziemienie lotniska w Katanii na blisko tydzień będzie miało ogromne konsekwencje dla lokalnego biznesu. Straty są wstępnie szacowane nawet na 24 mln euro, ale ostatecznie kwota ta może być znacznie wyższa. Mimo iż oglądanie erupcji Etny to spektakularny widok, który przyciągnął wielu turystów, to jednak niektórzy mogą w przyszłości poważnie zastanawiać się, czy w ogóle chcą tam lecieć.

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W związku z brakiem nowych turystów oraz odwoływaniem rezerwacji noclegów i wynajmu aut lokalni biznesmeni zaczęli szybko podnosić ceny, a to przekłada się na to, ile kosztują wakacje we Włoszech. Wiele lotów zostało przekierowanych na lotniska w Trapani i Palermo, a jedną z wygodniejszych i szybszych metod na dostanie się tam było wynajęcie auta na lotnisku w Katanii. Problem w tym, że ceny wynajmu z odbiorem w jednym porcie i zwrotem w drugim zaczęły błyskawicznie rosnąć. Jak podaje serwis tgcom24.mediaset.it, niektóre stawki poszły w górę nawet o 287 proc.