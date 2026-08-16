Pasażer Ryanaira zrobił awanturę, kiedy na pokładzie nie znalazł żony. Karę zapamieta na długo Fot. John Gress Media Inc/Shutterstock

Podróżowanie z Ryanairem zawsze wiąże się z nerwami. Opóźnienia, kontrole, wymiary bagażu – to wszystko nie pomaga. Pasażera lecącego z Włoch do furii doprowadził jednak inny problem, który jest czarnym koszmarem podróżnych. Ten los spotkał jego żonę.

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Linie lotnicze mają wiele praktyk, które irytują pasażerów. Najgorsze z nich to jednak obsesyjne kontrole rozmiarów naszych bagaży, a także overbooking, czyli sprzedaż większej liczby biletów, niż jest miejsc na pokładzie samolotu. Choć wielu osobom może się to wydawać niemożliwe, zdarza się to dość często. I właśnie ten problem doprowadził do wielkiej awantury na pokładzie samolotu linii Ryanair.

Anglik wpadł w furię na pokładzie Ryanaira. Wszystko przez overbooking żony

W czwartek 13 sierpnia z Treviso we Włoszech na lotnisko Pary ż-Beauvais miała lecieć para brytyjskich turystów. Biorąc pod uwagę port wylotu, małżeństo najpewniej spędzało wakacje w Wenecji, bo oba miasta dzieli zaledwie 40 km. Ich urlop zakończył się jednak dużymi problemami.

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Na lotnisku okazało się, że doszło do overbookingu. Ryanair zgodnie ze swoim zwyczajem sprzedał więcej biletów, niż miał miejsc w samolocie. Kobieta musiała zatem czekać na to, że ktoś nie stawi się przy bramce odprawy, aby móc podróżować razem z mężem. Tak się niestety nie stało. Kiedy mężczyzna zorientował się, że jego partnerki nie ma na pokładzie, rozpoczęła się awantura.

Anglik zagrodził przejście innym pasażerom i przestał słuchać jakichkolwiek poleceń załogi. Sytuacja była na tyle trudna, że personel pokładowy zdecydował o wezwaniu służb lotniskowych. Dopiero im udało się przemówić do rozsądku turyście. Jednak jego awanturnicza postawa doprowadziła do godzinnego opóźnienia samolotu i trwającego cały dzień poślizgu na lotnisku Treviso. Kara za to była dość surowa: mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 3 tys. euro, czyli ok. 13 tys. zł. Takie konsekwencje zapamięta na długo – dla porównania, w Polsce otrzymałby 500 zł mandatu i ewentualny nakaz opuszczenia pokładu.

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Włosi pozwolili mu polecieć do Francji, gdzie dzień później dołączyła do niego żona. Kobieta z powodu overbookingu nie poleciała zgodnie z planem, jednak nie została z niczym. W takich sytuacjach przewoźnik musi m.in. zapewnić pasażerowi nocleg, a także bilet na najbliższe możliwe połączenie. Dodatkowo Angielka może starać się o odszkodowanie. Mówią o tym nawet nowe prawa pasażerów linii lotniczych. Jednak kwota 250 euro jest tylko kroplą w morzu potrzeb po karze, jaką otrzymał jej mąż.

Overbooking wredną pułapką linii lotniczych. Jest na nią jeden skuteczny sposób

Overbooking to bez wątpienia jeden z największych problemów, jakie mogą spotkać pasażerów. W takich sytuacjach przewoźnik często szuka ochotników, aby nie rozdzielać rodzin. Niektórzy się na to zgadzają ze względu na odszkodowanie i możliwość bezpłatnego przedłużenia urlopu. Inni natomiast panicznie boją się, że ich podróż niespodziewanie się przedłuży.

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