Wanda Traczyk-Stawska nie żyje. Fot. Miasto Stołeczne Warszawa / Facebook.com

Wanda Traczyk-Stawska przez całe życie przypominała o tych, którzy walczyli o wolność. Dziś Warszawa żegna jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych z pamięcią o Powstaniu Warszawskim.

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"Odeszła nasza Bohaterka. Kochana Pani Wanda Traczyk-Stawska ps. 'Pączek'" – poinformował 19 sierpnia profil Miasta Stołecznego Warszawa na Facebooku.

"Przez całe życie uczyła nas tego, co najważniejsze: odwagi, godności, miłości do drugiego człowieka i do miasta. Każde jej słowo, każda jej postawa były lekcją, której nie można zapomnieć" – wspominają zmarłą przedstawiciele urzędu stolicy.

"Odeszła Pani Wanda. Trudno w to uwierzyć" – napisał na Facebooku Rafał Trzaskowski. "Warszawa straciła kogoś wyjątkowego – Bohaterkę, żołnierkę Powstania Warszawskiego, Honorową Obywatelkę Miasta. Ale przede wszystkim nauczycielkę, która przez całe życie uczyła nas tego, co najważniejsze: odwagi, godności i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Każda rozmowa z Panią Wandą była lekcją o tym, co naprawdę ważne" – czytamy dalej w jego wpisie.

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Prezydent Warszawy zwrócił uwagę, że niewiele osób pozostawia po sobie tak wiele. "Bardzo nam będzie brakowało Pani głosu. Ale wartości, których nas Pani uczyła, zostają z nami i to jest najpiękniejsza lekcja. Dziękuję Pani za wszystko. Warszawa pamięta" – zakończył swój wpis polityk.