Najlepsze miejsca dla seniorów Fot. Kirk Fisher/Shutterstock

Odkładasz duże podróże na moment, gdy wreszcie będziesz mieć mnóstwo wolnego czasu? Eksperci sprawdzili ponad sto państw i wyłonili te, które stwarzają idealne warunki do zwiedzania w dojrzałym wieku. Wnioski z badania mogą zaskoczyć.

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Wiele osób odkłada podróżowanie na emeryturę, kiedy w końcu będzie mieć więcej czasu i mniej zmartwień na głowie. Jeżeli zastanawiacie się, które miejsca na świecie stwarzają najlepsze warunki do podróży dla seniorów, z pomocą przychodzi najnowsze zestawienie. "Firebird Tour" opublikowało ostatnio ranking pt."Gdzie sześćdziesięciolatkowie mają lepiej niż dwudziestolatkowie".

Gdzie wyjechać na emeryturze? Ranking najlepszych państw

Badanie "Firebird Tour" polegało na zbadaniu aż 100 krajów pod kątem 7 kryteriów kluczowych dla dojrzałych podróżnych. Należały do nich np. bezpieczeństwo, odsetek osób powyżej 65. roku życia, zniżki dla seniorów, łatwość poruszania się pieszo, opieka zdrowotna oraz oferta kulturalna.

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Z zestawienia wynika, że to Europa stanowi prawdziwy raj dla emerytów. Krajom z Europy przypadło aż 8 z 10 miejsc w pierwszej dziesiątce oraz 18 miejsc z pierwszych dwudziestu pięciu państwach zestawienia. W porównaniu do reszty świata na Starym Kontynencie chyba nie mamy na co narzekać!

Najlepsze kraje dla seniorów

W pierwszej piątce zestawienia znalazły się aż cztery kraje Europy. Jest to na przykład Szwajcaria (5.miejsce), która zaplusowała przede wszystkim dostępnością architektoniczną i łatwością przemieszczania się pieszo. Czwarte miejsce należy do Słowenii, która okazała się dużym zaskoczeniem rankingu, wyprzedzając nawet takie kraje jak Francja czy Holandia. Słowenia uznawana jest za jeden z najbezpieczniejszych krajów świata, który dodatkowo posiada atrakcyjne zniżki na transport publiczny dla obywateli UE.

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Na trzecim miejscu uplasowała się Hiszpania, wyróżniając się dobrą opieką zdrowotną i komunikacją miejską. Liderem w Europie został nikt inny jak Niemcy, które posiadają duży odsetek osób 65+(23,7 proc.), a także tanią komunikację (zniżki do 70 proc. z kartą BahnCard, z której mogą korzystać także turyści) i ofertę kulturalną (54 obiekty z listy UNESCO oraz 336 restauracji z gwiazdką Michelin).

Najlepsze miejsce na świecie dla emerytów nie znajduje się jednak w Europie. Liderem zestawienia jest Japonia, która posiada najwyższy odsetek seniorów na świecie (29,5 proc.). Z tego powodu azjatycki kraj przoduje pod względem infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób starszych.

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Polska także wysoko w rankingu

A co, jeśli chodzi o Polskę? My również nie mamy się czego wstydzić. Znaleźliśmy się na 15. miejscu zestawienia, remisując z Australią. W planowaniu wyjazdów pomaga też fakt, że emerytura to nie wszystko – po 65. roku życia masz prawo do nawet 9 dodatków.

Cały ranking prezentuje się następująco:

1. Japonia

2. Niemcy

3. Hiszpania

4. Słowenia

5. Szwjacaria

6. Austria

7. Dania

8= Finlandia

8= Niderlandy

10. Kanada

11. Włochy

12. Czechy

13= Węgry

13= Chorwacja

15= Polska

15= Australia

17= Portugalia

17= Belgia

19. Grecja

20. USA

21. Bułgaria

22. Tajlandia

23. Szwecja

24. Francja

25= Singapur