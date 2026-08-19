Zwiedzanie Grecji za darmo Fot. cloudwalkerBR/Shutterstock

Planujesz letni urlop na południu Europy i nie chcesz wydawać fortuny na bilety wstępu na atrakcje? Mamy świetną wiadomość: pod koniec sierpnia Grecja szykuje jedno z najciekawszych wydarzeń kulturalnych całego roku. Będzie można sporo zaoszczędzić.

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Polacy uwielbiają jeździć do Grecji, a jej kurorty co roku nie schodzą z czołówek najczęściej wybieranych przez nas punktów na mapie Europy. Już pod koniec sierpnia greckie Ministerstwo Kultury po raz 27. organizuje coroczne obchody sierpniowej pełni księżyca. Gdy na niebie rozbłyśnie najjaśniejszy księżyc w roku, bramy ponad 120 zabytków otwierają się dla zwiedzających za darmo.

Grecja bez opłat. Datę 28 sierpnia trzeba zapisać w kalendarzu

Darmowe zwiedzanie podczas sierpniowej nocy to świetna wiadomość dla osób, które mają już dość żaru lejącego się z nieba w szczycie sezonu wakacyjnego. 28 sierpnia 2026 roku aż 126 stanowisk archeologicznych, ruin i muzeów w całej Grecji będzie dostępna do zwiedzania w godzinach 19:30–24:00 za darmo.

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Co więcej, aż w 61 z nich nocne zwiedzanie uświetnią spektakle teatralne, pokazy tańca, wystawy, wycieczki z przewodnikiem i plenerowe koncerty. Do klimatycznych punktów na mapie obchodów należą m.in. starożytna Abdera, Odeon Agrypy w Atenach czy zamek Mendenitsa we Ftiotydzie. Specjalne godziny otwarcia szykuje też Muzeum Akropolu – czynne od 9:00 aż do północy.

Przy okazji pobytu w stolicy warto też zobaczyć słynny, zbudowany w całości z białego marmuru Panathinaiko Stadio. To właśnie tam odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska. Obecnie przechodzi on pierwsze od ponad wieku gruntowne czyszczenie.

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Budżetowe zwiedzanie Europy nie musi być trudne

Grecja nie jest jedynym miejscem, gdzie mądry podróżnik zaoszczędzi mnóstwo gotówki. W czasach, w których wycieczki w biurach podróży oraz bilety lotnicze stale drożeją, coraz więcej osób szuka oszczędności. Poza tradycyjnymi wydarzeniami, jak te organizowane w Grecji, czy okazjonalnymi promocjami, jak te u naszych sąsiadów (pakiety darmowych biletów turystycznych w Niemczech), warto pamiętać o stałych patentach na tani urlop.

Po pierwsze, bezpłatne atrakcje. Obywatele Unii Europejskiej poniżej 26. roku życia bardzo często mają zagwarantowany darmowy wstęp do najważniejszych państwowych atrakcji – od Luwru po Wersal. Nawet, jeżeli członkowie twojej rodziny już dawno ukończyli 26. rok życia, darmowy wstęp jednej osoby skutecznie obniży koszty zwiedzania dla całej grupy.

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Jeżeli z kolei chcesz uniknąć wydatków na przemieszczanie się, idealną bazą wypadkową jest Luksemburg – to pierwszy kraj na świecie z w pełni darmową komunikacją miejską dla każdego.