PLL LOT Fot. Markus Mainka/Shutterstock

PLL LOT zapowiada przetasowania w siatce połączeń na zimę. Konflikt na Bliskim Wschodzie i wysokie koszty paliwa lotniczego sprawiły, że dwie ważne trasy polskiego przewoźnika nie pojawią się w tegorocznych systemach rezerwacyjnych.

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PLL LOT weryfikują swoje plany na nadchodzące miesiące zimowe. Koszty i niepewność geopolityczna na Bliskim Wschodzie zmusiły przewoźnika do wycofania z systemu rezerwacyjnego ważnych tras. Chodzi zarówno o trasy dalekiego, jak i krótkiego zasięgu.

LOT stawia Bliski Wschód pod znakiem zapytania

Jak informuje "Rynek Lotniczy", największym zaskoczeniem u polskiego przewoźnika jest rezygnacja z połączenia z Warszawy do Rijadu. Stolica Arabii Saudyjskiej miała powrócić do rozkładu z końcem sierpnia 2026. Rejsy zostały jednak usunięte z systemu, a w ślad za nimi wstrzymano też plany uruchomienia połączenia do Dżeddy.

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Podobny los spotkał Bejrut. Choć LOT przywrócił już rejsy do Tel Awiwu, sezonowa trasa do stolicy Libanu ze względów bezpieczeństwa nie wystartowała w tym roku w ogóle i na razie nie wygląda na to, by miała zostać reaktywowana.

Szerokie cięcia siatki połączeń PLL LOT

Wpływ Bliskiego Wschodu na rynek lotniczy jest nadal odczuwalny: EASA (European Union Aviation Safety Agency) przedłużyła zalecenia unikania przestrzeni Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru, ZEA i części Zatoki Omańskiej do 31 sierpnia, a osobno rekomenduje omijanie Iranu, Iraku i Libanu, co wymusza na przewoźnikach loty wydłużonymi trasami. Dodatkowo zwiększa to koszty operacyjne.

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Obok niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje linii są finanse. W tym roku koszty paliwa wzrosły i stanowią obecnie aż około 40 proc. wszystkich wydatków operacyjnych LOT-u. W standardowych warunkach oscyluje to w granicach 25 proc.

Cięcia siatki dotkną także pasażerów podróżujących po Europie. W sezonie zimowym LOT z warszawskiego Lotniska Chopina nie polecimy do Sarajewa (Bośnia i Hercegowina) i Podgoricy (Czarnogóra). Dodatkowo przewoźnik zdecydował o wcześniejszym wygaszeniu rejsów sezonowych na Majorkę, Kretę i do Macedonii Północnej (Skopje).

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Nie tylko anulacje. LOT otwiera nowe kierunki

Jednocześnie polski przewoźnik stawia na ekspansję w Azji. Ważną wiadomością dla miłośników odległych kontynentów jest powrót po 15 latach bezpośredniej trasy z Warszawy do Hanoi. Od 31 marca 2027 roku LOT zaoferuje trzy całoroczne rejsy tygodniowo do stolicy Wietnamu. Dostęp do "kraju smoka" z Europy był jak do tej pory mocno ograniczony, co sprawia, że Warszawa będzie w gronie nielicznych europejskich portów oferujących bezpośrednie połączenie.